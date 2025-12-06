旗津綠色美食餐盤評比出爐 11家業者入選

2025旗津綠色美食餐盤計畫，11家在地店家發表新菜色。（觀光局提供）

2025旗津綠色美食餐盤計畫歷經3個多月徵選及評比，今公布入選11店家，菜色涵蓋熱炒、日式料理、烘焙及冰品，大幅提升旗津飲食魅力。

高市觀光局長高閔琳公布11家入選業者，鴨角活海產、來溫叨呷奔日式料理、怕燙食驗室、島民烘焙、船說、大碗公冰甜品、有間冰舖、斗六冰城2號店、海之星沙灘俱樂部、旗津道沙灘酒店及旗津沙灘吧。

高閔琳表示，為落實「產地到餐桌」永續概念，特別聘請專業主廚團隊輔導，運用旗津在地海味及黑沙元素開發14道創意新菜；同時協助製作英、日、韓及印尼文等多國語言菜單，打破語言藩籬，讓國際旅客也能輕鬆品嚐旗津道地的「綠色食尚」。

觀光局說明，這次計畫更以「環境永續」及「綠色美食」為主軸，邀請專業顧問團輔導，包括樹德科大助理教授楊志中、高雄餐旅大學教授陳正忠、米其林入選餐廳「沐創作季節料理」主廚楊彥希及高雄市會展產業發展協會理事長劉柏楊。

顧問團代表楊志中對入選店家給予高度肯定，提到入選業者涵蓋熱炒、日式料理、烘焙及冰品，各具風格，成功將海鮮與黑沙印象融入料理，大幅提升旗津飲食魅力。透過多語菜單的建置，實現點餐零距離，助攻在地美食推向國際。

觀光局表示，即日起民眾自備環保餐具至入選店家消費，並將餐點或環保照片上傳至Google評論，即可兌換限量高雄熊環保杯袋或便當袋，更多資訊可上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。

2025旗津綠色美食餐盤計畫11家在地店家發表新菜色。（觀光局提供）

旗津綠色美食計畫邀請楊彥希主廚（左1）、陳正忠教授（左2）、楊志中助理教授（左3）及劉柏楊理事長（左4）共同輔導在地店家。（觀光局提供）

