十年磨一劍！四度參賽終於奪神級滷肉飯冠軍 他無私透露致勝關鍵

斗六業者李台發以充滿阿嬤味的滷肉飯，奪得專業店家組冠軍。（記者李文德攝）

雲林縣政府今（6）日在古坑綠色隧道舉辦「雲林滷肉飯節」，公布神級滷肉飯得獎民間高手及店家，現場更提供千碗滷肉飯讓民眾大快朵頤。冠軍店家李台發說，這是他四度參賽，總算獲得冠軍。他透露，一碗滷肉飯好吃的祕訣在於使用雲林在地溫體豬的後腿肉，搭配在地醬油及好米，就是一碗擁有阿嬤味道的神級滷肉飯。

縣府農業處長魏勝德說，養豬頭數最多，更盛產稻米、醬油，滷肉飯三大要素都具備，因此舉辦滷肉飯節希望能讓更多人更認識雲林在地農特產品。此次共有50攤店家，其中有10家業者各提供150碗滷肉飯試吃外，現場還有2隻烤大豬、千人份貢丸湯、香腸讓民眾品嘗。

請繼續往下閱讀...

魏勝德說，活動重點更是公布神級滷肉飯專業店家、民間高手組前10名，專業組冠軍由斗六在地業者李台發奪得，民間組則是台北市羅文澤摘冠。

李台發說，10年前退休後與子女一同開麵店，曾參加過3次滷肉飯節比賽，獲得優選及2次季軍，都與冠軍擦身而過，想不到第4次能夠得到冠軍，令人振奮。他選用的豬肉部位是後腿肉，吃起來富含膠質，更用雲林在地醬油滷製，再加上雲林稻米，一碗充滿阿嬤味道的滷肉飯就此產生。

羅文澤說，這是他將30多年廚藝經驗，加上走訪各地店家請益，集將近5年經驗奪得冠軍，接下來將和友人在高雄開店，未來不排除到雲林設點，讓更多人吃到民間高手的滋味。

雲林縣長張麗善說，一碗頂級滷肉飯決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素。雲林是台灣糧倉，歡迎民眾到雲林尋香。

現場準備千份香腸。（記者李文德攝）

現場準備千份貢丸湯。（記者李文德攝）

2025雲林滷肉飯節6日在古坑綠色隧道舉辦。（記者李文德攝）

現場提供千份滷肉飯，讓民眾享用。（記者李文德攝）

台北的羅文澤獲得民間高手組冠軍。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法