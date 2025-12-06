為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    十年磨一劍！四度參賽終於奪神級滷肉飯冠軍 他無私透露致勝關鍵

    2025/12/06 16:43 記者李文德／雲林報導
    斗六業者李台發以充滿阿嬤味的滷肉飯，奪得專業店家組冠軍。（記者李文德攝）

    斗六業者李台發以充滿阿嬤味的滷肉飯，奪得專業店家組冠軍。（記者李文德攝）

    雲林縣政府今（6）日在古坑綠色隧道舉辦「雲林滷肉飯節」，公布神級滷肉飯得獎民間高手及店家，現場更提供千碗滷肉飯讓民眾大快朵頤。冠軍店家李台發說，這是他四度參賽，總算獲得冠軍。他透露，一碗滷肉飯好吃的祕訣在於使用雲林在地溫體豬的後腿肉，搭配在地醬油及好米，就是一碗擁有阿嬤味道的神級滷肉飯。

    縣府農業處長魏勝德說，養豬頭數最多，更盛產稻米、醬油，滷肉飯三大要素都具備，因此舉辦滷肉飯節希望能讓更多人更認識雲林在地農特產品。此次共有50攤店家，其中有10家業者各提供150碗滷肉飯試吃外，現場還有2隻烤大豬、千人份貢丸湯、香腸讓民眾品嘗。

    魏勝德說，活動重點更是公布神級滷肉飯專業店家、民間高手組前10名，專業組冠軍由斗六在地業者李台發奪得，民間組則是台北市羅文澤摘冠。

    李台發說，10年前退休後與子女一同開麵店，曾參加過3次滷肉飯節比賽，獲得優選及2次季軍，都與冠軍擦身而過，想不到第4次能夠得到冠軍，令人振奮。他選用的豬肉部位是後腿肉，吃起來富含膠質，更用雲林在地醬油滷製，再加上雲林稻米，一碗充滿阿嬤味道的滷肉飯就此產生。

    羅文澤說，這是他將30多年廚藝經驗，加上走訪各地店家請益，集將近5年經驗奪得冠軍，接下來將和友人在高雄開店，未來不排除到雲林設點，讓更多人吃到民間高手的滋味。

    雲林縣長張麗善說，一碗頂級滷肉飯決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素。雲林是台灣糧倉，歡迎民眾到雲林尋香。

    現場準備千份香腸。（記者李文德攝）

    現場準備千份香腸。（記者李文德攝）

    現場準備千份貢丸湯。（記者李文德攝）

    現場準備千份貢丸湯。（記者李文德攝）

    2025雲林滷肉飯節6日在古坑綠色隧道舉辦。（記者李文德攝）

    2025雲林滷肉飯節6日在古坑綠色隧道舉辦。（記者李文德攝）

    現場提供千份滷肉飯，讓民眾享用。（記者李文德攝）

    現場提供千份滷肉飯，讓民眾享用。（記者李文德攝）

    台北的羅文澤獲得民間高手組冠軍。（記者李文德攝）

    台北的羅文澤獲得民間高手組冠軍。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播