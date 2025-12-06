為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗人人犬舍第二批156毛小孩認養破千人登記 這隻45人爭搶

    2025/12/06 16:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣公館鄉人人犬舍第二批156隻毛小孩，開放認養。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公館鄉人人犬舍第二批156隻毛小孩，開放認養。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻領養，首批85隻犬順利出養，苗栗縣動物保護防疫所今（6）日受理第二批7歲以下156隻品種犬認養活動，結果有957人次登記；其中一隻相當可愛的吉娃娃犬，同時有45人爭相登記，最後採抽籤決定飼主，未抽中者難免失落；苗栗縣動物保護防疫所指出，第二批僅2隻未被認養，其他毛小孩都找到了溫暖的家。

    動防所指出，第二批開放認養的156隻毛小孩，共有15種品種犬，都是7歲以下且已完成節育手術，今天上午10點半起，在苗栗縣動物保護教育園區辦理認養。此次認領養活動提供線上登記與現場登記報到2種方式；但線上完成登記者仍須到現場完成報到手續，才具抽籤資格。

    動防所表示，今天辦理線上認養的有957人次，若加上現場登記者超過千人次，有些犬隻因模樣可愛，認養者眾，有些犬隻同時有5、60人次登記，第二批156隻中，有2隻因民眾認養太多而退回，將在9日再開放認養。

    動防所今天一整天裡裡外外人、車出入頻繁，民眾爭相察看欲認養的毛小孩，場面熱絡。其中一隻吉娃娃模樣討人喜愛，同時有45人登記認養，所方採抽籤決定，是否中籤，全靠飼主的手氣，未抽中的民眾，心中難掩失落。

    有些犬隻模樣可愛，同時有許多人登記，抽籤決定飼主，是否中籤，全靠飼主本人的手氣。（記者張勳騰攝）

    有些犬隻模樣可愛，同時有許多人登記，抽籤決定飼主，是否中籤，全靠飼主本人的手氣。（記者張勳騰攝）

