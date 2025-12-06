為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「商務艙」不是只有座位大？網爆一優勢：搭一次你就知道

    2025/12/06 16:24 即時新聞／綜合報導
    商務艙示意圖。（彭博）

    出國旅遊搭乘飛機時，是搭乘經濟艙，還是升級商務艙？一名網友近日好奇，把商務艙的機票省下來，住五星級飯店不是更舒服？質疑有多花錢的必要？文章PO出後引發熱議，有網友表示，差別就在長途飛行時是要「躺著睡」還是「坐著睡」，舒適度差太多了！另外也有網友指，有VIP室以及不用排隊的優勢，舒服很多，「搭一次就知道爽在哪。」

    一名網友日前在PTT發文，詢問「商務艙的優勢到底是什麼？」文中指出，就算是長途飛行，商務艙不就十幾個小時爽而已？再說，不就位置比較大、甚至頭等艙也就給你張床，吃的也是冷凍加熱食品，「如果把機票拿來住五星飯店不是更爽？」他還說，假設搭經濟艙，提前一天到達目的地，「把商務艙的差價拿來住五星級飯店，再吃到吐都還有找吧？」

    文章PO出後，吸引大量討論。不少網友指出，長途搭乘飛機時，商務艙與經濟艙體驗差別非常多，他們紛紛留言表示：「可以十幾個小時過得像人而不是牲畜」、「航空公司把經濟艙越改越奴隸」、「經濟艙是把人當成貨」、「商務艙廁所跟經濟艙分開的」、「你坐坐看就知道了啊，經濟艙長途真的崩潰」、「搭一次就知道爽在哪」、「商務艙就是能躺 長途有差」、「同價位飯店跟商務艙 我選商務艙」、「搭商務比住五星飯店舒服多了」。

    也有網友指出，「還有優先登機跟拿行李」、「優先登機的時候那個萬人之上的優越感」、「可以進vip室 」、「vip室可以吃自助餐」；還有網友突破盲點：「商務艙到目的地也是住五星飯店阿」、「怎麼會以為商務艙會省錢住便宜旅館。」

