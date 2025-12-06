為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆自來水油污事件水費減免擬增至9度 立委促設偵測、監控設備

    2025/12/06 16:27 記者盧賢秀／基隆報導
    立委王正旭（左二）與水利署（右二）、自來水公司人員研議基隆自來水受污水質改善措施。（記者盧賢秀攝）

    基隆河油污染事件，影響基隆與汐止10餘萬戶用水，立委王正旭與環境部、水利署及台灣自來水公司研議油污事件及後續水質改善措施，水公司研擬補償新方案，用戶水費減免將提高到9度。王正旭也要求水公司增設偵測與監控設備，從源頭預防改善問題。

    王正旭昨與環境部水保司司長王嶽斌、水利署副署長黃宏莆、自來水公司副總經理王傳政等相關單位人員，討論基隆自來水油污事件後續處置，以及未來水質改善措施。

    王正旭說，他過去從醫的臨床經驗，飲用水的水質是影響人體健康最大因素，他要求水公司務必要檢討現有作業程序，並增設偵測與監控設備，改善、提升民生用水品質。

    水公司表示，已增加台北自來水事業處支援基隆供水量，每日7.5萬噸，西勢水庫還可供水至12月14日，已完成基隆、汐止地區共41所學校採樣檢測，水質檢驗正常；對受影響用戶補償，水公司研擬新方案，因實際影響天數7天，加上清洗水塔增加2天，每戶將減免9度用水（原本減免5度）；委外清洗水塔將憑證核銷相關費用。

    王正旭說，相關處置情況他都能了解，但是基隆、汐止地區民眾更在意的是改善用水品質，他認為現階段還有不足的部分，希望環境部、水利署和水公司，增設水中油膜偵測設備、取水端常設攔油索、吸油棉，甚至配合水利署在取水河段設置監測系統，從源頭來預防問題，改善水源檢測系統。

    王正旭指出，水公司淨水場雖然有做pH值、導電度、氣相層析、熱溴等檢測，控制受害範圍，但民生用水關乎民眾健康和生計，他要求自來水公司檢討作業程序，並且改善設施。

