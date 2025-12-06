北市社宅竟出現「幽靈秘密通道」！陳怡君細數缺失 住都中心回應了

南港「經貿社會住宅」停車場有莫名通道。（台北市議員陳怡君提供）

台北市持續推動社會住宅落實居住正義，不過，市議員陳怡君點出社宅缺失一籮筐，包含壁癌、冰柱一整排等，停車場甚至出現讓人匪夷所思的「幽靈秘密通道」，無安裝假牆如秘境；此外還有LED顯示框無功能、逃生梯煙霧偵測器脫落、新社宅透水磚陳舊泛黃門面等，呼籲市府正視社宅品質。住都中心說，兩個月內進行全市設宅設施盤點、改善，確保營運提供舒適居住環境。

陳怡君點出，南港區的「經貿社會住宅」去年底才完工，入住不到一年卻已發生壁癌，此外，安全逃生梯裡的煙霧偵測器脫落，地下停車場還長出小冰柱，可見漏水嚴重；最誇張的是，地下停車場還出現「幽靈秘密通道」，通道旁地上還有紙板，疑似有人在該處睡覺休息，相當詭異，痛批這樣的設計是前所未見，顯見市府不重視的態度。

另外，文山區「興隆A區社會住宅」去年7月28日完工，今年7月入住，停車場出入口的LED看板壞掉未修，業者為讓民眾知道停車場所在點，還在出入口拉起「興隆A區社宅停車場」紅布條，卻反而遮住正常未壞的LED宣傳顯示板；建築物也長出長長的小冰柱，社宅建築角落多處潮濕，更誇張的是，才入住一年多的社宅照道理說還非常新，但大樓門面入口的地上透水磚陳舊不堪。另棟「興隆E區社會住宅」今年3月31日完工，預計明年5月入住，但已經見到建築物一整排的小冰柱成為水濂洞小秘境，建築物外牆開始出現大片的白華（壁癌）。

而位於信義區的「六張犁社會住宅」，去年6月完工，今年10月入住，社宅內地下停車場潮濕、霉味撲鼻而來，且地面多處積水足以浸濕鞋子，還因積水滋生上百隻蚊子，相當誇張。

兩個月內全面盤點、改善

住都中心說，停車場積水及環境清潔等項目已改善完成，煙霧偵測器一處脫落已修復，並經消防局完成測試；LED看板故障另由停管處修繕完成並取下布條。

而針對「興隆A區社會住宅」外牆白華、透水磚因潮濕長青苔等現象，住都中心已啟動全面巡檢並續辦清潔維護作業；興隆E區則尚在驗收階段，都發局將於近期完成改善。社宅相關缺失，將於兩個月內進行全市社宅設施盤點及改善，確保品質。

