    宜蘭24歲警員遭撞重傷 北榮院長：生命徵象穩定現階段首重防感染

    2025/12/06 15:56 記者邱芷柔／台北報導
    北榮院長陳威明今（6日）受訪時表示，院方第一時間即成立跨科別醫療團隊，「人還沒有到，團隊就已經準備好」，目前患者生命徵象穩定、意識清楚，將全力救治。（資料照）

    宜蘭礁溪24歲林姓警員昨（5日）晚執行交通管制勤務時，遭廂型車衝撞重傷，經陽明交通大學附設醫院緊急救治後，轉送台北榮民總醫院接續治療。北榮院長陳威明今（6日）受訪時表示，院方第一時間即成立跨科別醫療團隊，「人還沒有到，團隊就已經準備好」，目前患者生命徵象穩定、意識清楚，將全力救治。

    陳威明指出，這起事故造成的傷勢相當嚴重，「總統、副總統、行政院長都有指示，全力搶救」。目前患者生命跡象穩定、意識清楚，但為避免劇烈疼痛，已給予止痛與鎮靜處置。

    「腦部沒有撞到，心臟沒有受損，肺部也沒有受損」陳威明說，患者沒有臟器外露，目前最大的風險在於傷口感染，因此第一階段最重要的就是防止感染。患者在事故中曾掉入水溝，「水溝的水當然是不乾淨的」，院方將使用最好的藥物，持續進行清創與換藥處理。

    不過陳威明也坦言，後續治療與重建將是一條漫長的路。北榮已動員整形外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科菁英，並安排心理治療等科別同步介入。至於行走功能等長期預後，他認為目前仍言之過早，「先把傷口癒合再說」。

    身為骨科權威，陳威明強調，「我做腳做了30幾年，當然是要想辦法保留！」團隊會努力替患者爭取最大的恢復機會，希望他未來仍有機會回到工作崗位。

    陳威明也提到，北榮對警消、海巡人員本來就有既定照護機制，他也感性表示，警察站在第一線、為國辛勞，「我們能不盡力嗎？而且這麼年輕的一個年輕人，一定會努力救。」

