昔日台北、宜蘭交通樞紐 新北市定古蹟百年「坪林尾橋」修復啟用

新北市市定古蹟「坪林尾橋」歷經1年5個月修復，今天正式煥新啟用。（記者羅國嘉攝）

新北市市定古蹟「坪林尾橋」歷經1年5個月修復，煥新啟用。這座跨越北勢溪的百年桁架橋，是淡蘭古道南路的重要節點，也是早年連結台北與宜蘭的交通樞紐，如今在修復完成後再度展現其歷史風貌。新北市長侯友宜今（6）日出席啟用典禮，強調坪林尾橋不僅承載地方記憶，更是連結情感的文化資產。

侯友宜表示，坪林尾橋不僅是一座橋，更是一段跨越時代的歷史記憶，是新北市珍貴的文化資產。橋梁過去扮演往返台北、宜蘭的重要交通樞紐，如今作為連結地方文化的象徵，透過修復再現古蹟樣貌，讓民眾能重新認識這片土地的故事。他也期盼未來結合更多文化活動與觀光體驗，吸引更多人走進坪林，感受其深厚人文底蘊。

坪林位處清代淡蘭古道南路中點，坪林尾橋跨越北勢溪，自明治33年（1900年）最初建為木橋，作為軍物資與郵件運輸用途；後因多次水害，於明治43年（1910年）進行改建，並於明治45年（1912年）完成今日所見的鋼筋混凝土與上撐式鋼桁架橋，結構獨特、極具技術價值。2008年列為縣定古蹟，隨縣市改制成為新北市定古蹟。

坪林區長張秀玲指出，坪林尾橋是國內保存最完整的百年橋梁之一，其上撐式桁架結構與破水式船型橋墩相當少見，兼具歷史、建築與教育意義。因地方交通重心移轉，古橋逐漸轉為人行步道，隨坪林觀光發展，更成為具地方象徵的重要景點。此次修復工程共投入2600餘萬元，由文化部補助與市府自籌，歷時1年5個月完成。

