    首頁 > 生活

    1坪不到1萬元！彰化代標福德爺農地 最甜地段曝光

    2025/12/06 15:38 記者張聰秋／彰化報導
    縣府公告14筆代標售土地清冊，第4標底價最低。（縣府提供）

    年末了，彰化縣政府最近公告標售今年最後一次（第2批）祭祀公業未能釐清權屬土地，雖然今年首次標售情況不如預期，8筆土地僅1筆標脫，其餘流標或廢標，不過，為了健全祭祀公業土地地籍管理，促進土地利用，縣府仍決定進行第二次代為標售，這次有14筆（標）土地，其中，底價最低的一筆80多萬元出頭就能入手，對想買地或朝農業發展與享受耕作樂趣的民眾來說，不失為置產與圓夢的機會。

    這筆土地位在線西鄉德興段特定農業區內農牧用地，底價為81萬7920元，面積284平方公尺，換算約為85.91坪，權利範圍為1/1，折算每坪價格約9522元，原登記名義人是「公業主福德爺」，土地有耕地375租約，地上也有農作物，旁邊相鄰一筆同地段不同地號的農地，原登記名義人「公業福德爺」，標售底價169萬9200元，面積590平方公尺，約178.48坪，若同時標下這兩筆，約250多萬元就有望買下200多坪的農地，相鄰合併面積大，更好利用。

    另外，14筆土地當中，位在彰化市莿桐段農業區土地，面積約680平方公尺（約205.7坪）底價658萬9200元，是這次代標售底價最高的一筆，權利範圍為1/1，折算每坪價格約3萬2033元，原登記名義人是「祭祀公業賴元秋」，土地現況閒置。

    負責這次代標售業務的縣府民政處表示，這些土地過去都以「祭祀公業」、「公號」、「公業」或往生者名字等名義登記，因多年無人申報或權屬不明而變成無主地，標售底價從不到百萬到數百萬元都有，與土地坐落鄉鎮與地段有關，縣府只是代標，全部依照土地現狀標售，得標者必須自行處理租約、地上物與占用等問題，建議投標前自行前往勘查並評估。

    公告期到明（2026）年3月2日止，明年2月1日開始受理投標，截止日期為3月2日上午9點，並將於當天上午10點在縣府1樓會議室準時開標。

    縣府代標售14筆祭祀公業未能釐清權的土地，最高底價650多萬元，位處彰化市莿桐段農業區用地，現況如小山丘，土堆上長滿樹木。（縣府提供）

    縣府公告14筆代標售土地，第14標底價最高，位處彰化市，約658萬元。（縣府提供）

    彰化縣線西鄉德興段兩筆相鄰的農地，地上有農作物，且有耕地375租約，其中一筆底價才81萬多元，是這次代標土地中底價最低。（縣府提供）

