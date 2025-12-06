為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    龍過脈步道大變身！600萬元整修完工 山友讚更好走、更安全

    2025/12/06 14:49 記者李文德／雲林報導
    林內龍過脈步道經半年多整修，12月起重新開放，民眾大讚更好走更安全。（記者李文德攝）

    林內龍過脈步道經半年多整修，12月起重新開放，民眾大讚更好走更安全。（記者李文德攝）

    雲林縣林內鄉龍過脈步道2008年啟用，總長約4.2公里，但多年來木棧板等設備老舊崩塌，地方盼修繕。林業及自然保育署南投分署花費600萬元，經半年多工程，本月重新開放。山友們讚道，整修後步道更好走。

    龍過脈步道串連林內鄉林中、林南及坪頂3村，有豐富多元的自然與人文景觀，除可眺望眺望雲林地區，也可看到八卦山山脈，下稜線進入林蔭間，低海拔次生林生態資源豐富，可能看到大冠鷲、台灣獼猴及八色鳥，每天吸引許多民眾前往登山健行，甚至假日上看近千位民眾前往。

    龍過脈健走隊長蔡旻芳指出，啟用17年的步道共有4個入口，其中就屬鐵管坑段及濟公廟段入口為熱門點，一般人來回大約需要花費2個多小時才能全走完，不過步道部分路段已遭土石覆蓋，甚至有的木棧板因老舊崩塌，甚至還有階梯高低落差大，地方民眾希望能改善。

    林保署南投分署長李政賢表示，今年5月開始花費將近600萬元經費進行修繕，主要針對步道受損較嚴重的鐵管坑路段進行改善，包括鋼棧道角鋼補強、面板更換、仿枕木階梯整修、排水設施改善、增設護欄等，提升步道安全性與穩定度。

    李政賢表示，施工前更進行生態檢核，避開八色鳥繁殖期及繁殖區，施工期間仍有環境生態監測，雖未在工區內發現有八色鳥出沒，但今年6月曾在工區外200公尺產業道路旁坑溝發現八色鳥，當時特別提醒人員不可干擾，兼顧步道工程及保護自然生態，經半年工程，12月1日起重新開放。

    蔡旻芳指出，重新開放的步道煥然一新，不少山友們都稱讚更容易健行，很適合一般民眾來休憩。

    另，林內開復廟和前議員邱世文在廟埕舉辦300人份炒麵及羊肉爐共享活動。邱世文表示，如今步道整修完成，象徵雲林後花園再次亮麗登場，此次準備美食，要與鄉親共同慶祝龍過脈步道整修完成。

    林內開復廟和前議員邱世文準備炒麵、羊肉爐讓民眾享用，共同慶祝步道重新開放。（記者李文德攝）

    林內開復廟和前議員邱世文準備炒麵、羊肉爐讓民眾享用，共同慶祝步道重新開放。（記者李文德攝）

    林內開復廟和前議員邱世文準備炒麵、羊肉爐讓民眾享用，共同慶祝步道重新開放。（記者李文德攝）

    林內開復廟和前議員邱世文準備炒麵、羊肉爐讓民眾享用，共同慶祝步道重新開放。（記者李文德攝）

    林內龍過脈步道經半年多整修，12月起重新開放，民眾大讚更好走更安全。（記者李文德攝）

    林內龍過脈步道經半年多整修，12月起重新開放，民眾大讚更好走更安全。（記者李文德攝）

