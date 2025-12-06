104週年校慶變Open House 南一中首度全面開放校園

校內社團成果展同步登場，舞蹈、音樂、歌唱輪番呈現。（台南一中提供）

台南一中今（6日）舉辦創校104週年校慶園遊會，今年首度推出「學校開放日（Open House）」，開放校園給國小、國中、高中學生與家長及社區居民，邀大家走入竹園岡，感受一場結合教育、文化與城市記憶的探索體驗。

最大亮點是與日本仙台青陵高校合作的《瓷深の約定》跨國瓷器特展，展出台日學生以陶瓷為媒材的博物學研究成果。仙台青陵高校教師武田祐子、島倉透子、佐藤秋穗也特別來台，讓校園展覽真正跨向國際。

開放日亦推出多場名師講座。學生聯合自治會以自身經驗，分享如何在課業、社團與競賽間取得平衡，為國中家長提供生涯規劃方向。化學科劉獻文老師則示範自然科探究與實作的真實課堂，展現108課綱強調的「做中學」精神。國文科陳禹齊老師以幽默講述閱讀與寫作素養的核心，讓家長更理解新課綱下的國文學習。

在人文場域探索部分，王語羚老師帶隊走訪「西竹圍之丘」，從清代城牆到日治官舍群，讓民眾看見台南城市紋理的百年變化。科學教育大樓則成為孩子們的「探究樂園」，其中「飛行種子探究實作」最受親子喜愛，由科學班主任陳立偉帶領製作模型，透過動手做理解自然力學。

延續南一中傳統，燈謎專家黃大倬老師持續在校慶現場主持猜燈謎，今年更即興以校友會長許世烜之名設計燈謎，博得滿堂采。

校園內40餘個社團成果展同時開展，舞蹈、音樂、才藝接力登場，各班級攤位創意十足，展現南一中多元活力。校內「竹園岡文物館」也全面開放，帶領來賓穿越百年校園記憶。

校長廖財固表示，今年首次舉辦的「學校開放日」不只是慶祝校慶，更象徵教育向社區開放、知識向城市流動，期待竹園岡成為市民共享的學習場域。

《瓷深の約定》瓷器特展，現場設置曲水流觴體驗。（台南一中提供）

各班級以創意設計園遊會各個獨一無二的攤位，展現多元創意。（台南一中提供）

台南一中首度舉辦「學校開放日」，大、小朋友走進竹園岡。（南一中提供）

