    台中永順國小60年校慶 盧秀燕宣佈1.5億新校舍、禮堂明年底完工

    2025/12/06 14:02 記者蔡淑媛／台中報導
    大肚區永順國小歡慶60週年校慶，盧秀燕與蔣偉民到場祝賀。（記者蔡淑媛攝）

    中市大肚區永順國小歡慶60週年校慶，學校師生進行創意十足的運動員進場，還邀請龍隊表演，呈現滿滿的活力與朝氣，現場氣氛熱鬧，市長盧秀燕與教育局長蔣偉民也親自到場祝賀，宣佈耗資8000萬元的新建校舍、7000萬元的禮堂，預計明年底會完工。

    校長賀雅蓉也說，永順國小從1965年創校至今，培育眾多社會的菁英，身為校長也與有榮焉，60年來，學校創立了很多光榮的校史，相信往後的一甲子將更加精彩。

    蔣偉民也補充說，市府自2022至2025年度補助永順國小各項經費逾8000萬元，積極補助學校辦理順學樓地下室及周邊環境改善、操場跑道整建、學校社區共讀站建置等經費，興建中的活動中心也預定於明年10月完工。

    永順國小60週年校慶系列活動精彩，從今年3月1日起陸續展開，有主題命名暨LOGO徵選、傑出校友表揚、三代都是永順人、60週年校慶特刊、田徑賽的會前賽、踩街祈福、到校慶當天的校友回娘家感恩餐會、運動會各項競賽、師生藝文展揭幕儀式、親子趣味競賽、兩代接力等豐富活動，邀請各界來賓、歷屆校友、退休師長、家長、志工及全校師生共襄盛舉。

    大肚區永順國小歡慶60週年校慶，學校師生進行創意十足的運動員進場，學生進行龍隊表演。（記者蔡淑媛攝）

    中市大肚區永順國小歡慶60週年校慶，學校師生進行創意十足的運動員進場，相當熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

    大肚區永順國小歡慶60週年校慶，盧秀燕到場祝賀同歡。（記者蔡淑媛攝）

