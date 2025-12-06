台南二中111週年超瘋 學生化身「人體拉霸機」30元就跳給你看

園遊會上「人體拉霸機」超有趣。（記者洪瑞琴攝）

台南二中今（6）日玩瘋了！為了慶祝創校111週年，舉辦運動會暨園遊會，全場像大型派對嗨到不行。學生創意用不完，時下最紅的「人體拉霸機」、「上車舞」直接搬進校園，只要你願意「投30元」，學生馬上現場跳舞、搖到你笑出來，各種絕招輪番上陣，看1次就想再投1次，整個校園都是笑聲。

身為台南百年名校，台南二中從1914年日治時期創校至今已經超過1世紀，有著深厚底蘊，也是南部最早的公立中學之一。校園裡的日式建築「小禮堂」更是市定古蹟，見證了台灣百年的教育發展。不過今天的南二中，完全走歡樂路線，奔來跑去、吆喝叫賣的青春身影超爆萌。

園遊會人潮大爆滿，學生、老師、家長全都投入。各班攤位也比創意，食物攤、遊戲攤吃喝玩樂應有盡有。班級端出招牌美食，攤前賣好吃、攤後大家忙到翻；「人體拉霸機」超有趣，但很費力氣得輪班；還有男同學穿絲襪搞怪扮女僕、兔女郎，宣傳自家攤位，笑翻全場。

不論賣什麼、秀什麼，學生臉上都是停不下來的笑容。大家為了營造最強攤位，互相支援、互相提醒，連笑場都變成亮點。整個校園被香味、人聲、音樂混在一起。今天的校園裡沒有課本壓力，只有滿滿笑聲、滿滿創意。學生笑稱，將來回想起來「我高中真的很狂」。

南二中學生歡樂跳「上車舞」。（記者洪瑞琴攝）

台南二中大男生搞怪扮女僕、兔女郎，舉牌宣傳自家攤位。（記者洪瑞琴攝）

校園美食攤，看得出學生花心力製作。（記者洪瑞琴攝）

台南二中園遊會美食攤，學生自製手工品。（記者洪瑞琴攝）

