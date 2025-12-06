為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    免費獲得台北跨年搖滾區入場證 觀傳局祭3招邀民眾來拿

    2025/12/06 13:21 記者孫唯容／台北報導
    希望讓更多民眾來台北體驗12月，台北市府觀光傳播局祭出3大招，讓民眾可以獲得「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區的入場資格。（北市觀傳局提供）

    希望讓更多民眾來台北體驗12月，台北市府觀光傳播局祭出3大招，讓民眾可以獲得「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區的入場資格。（北市觀傳局提供）

    希望讓更多民眾來台北體驗12月，台北市府觀光傳播局祭出3大招，讓民眾可以獲得「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區的入場資格，聯手超過600家北市旅館飯店祭出免費領限量跨年搖滾區入場證，並聯合業者推出跨年專屬限量遊程直衝搖滾區，以及在「Humans of Taipei 我是台北人」臉書抽出跨年搖滾區入場證活動，邀請民眾在年末來台北遊玩、住宿，感受城市的熱情。

    12月的台北除了公館聖誕季、繽紛耶誕玩台北等活動滿滿外，「台北最High新年城-2026跨年晚會」與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店合作推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並在旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」2張。

    觀傳局表示，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，共有「平溪天燈祈福」、「北投溫泉」、「九份、野柳、十分、阿妹茶樓、黃金瀑布」、「擎天崗、竹子湖海芋季、繡球花季、金針花季」等遊程，旅客結束旅遊後，晚上搭專車就可直達「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區，一站式體驗從早玩到晚再High到2026。

    觀傳局指出，即日起到12月12日，在我是台北人Facebook也舉辦抽獎活動，只要在活動期間，親自到「台北市政府周邊廣場」和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證共10組，除此之外也有機會獲得史奴比台北限定紀念品、7-11商品卡。

    觀傳局聯手超過600家北市旅館飯店祭出免費領限量跨年搖滾區入場證。（北市觀傳局提供）

    觀傳局聯手超過600家北市旅館飯店祭出免費領限量跨年搖滾區入場證。（北市觀傳局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播