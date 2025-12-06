基隆河油污案 新北汐止4.5萬戶補償購水、就醫與換濾芯

基隆河八堵抽水站遭油污污染，基隆和汐止10餘萬戶自來水受影響。（記者盧賢秀攝）

基隆河11月27日油污染事件，新北市汐止約有4.5萬用水戶水質也有油味，基隆市有補償方案，汐止人質疑為何汐止沒有比照基隆補償，新北市汐止區公所昨公布補償方案，包括購買生活用水、就醫費用及更換淨水設備濾芯，即日起受理至12月31日止。

汐止區公所在臉書貼文，針對11月27日自來水污染事件，新北市政府提出專案補助，第一為生活用水購買補助，從11月27到12月1日因油污染事件購買瓶裝水、桶裝水、杯水等必要用水的費用。要檢附實體店家收據、發票，若為網路電子發票或載具發票，要列印紙本交易明細。

請繼續往下閱讀...

第二為就醫費用補助，從11月27日到12月1日，因油污染事件導致身體不適並就醫者，可申請醫療費用補助。要檢附收據、診斷書（須能證明與事件相關）。

第三是更換家用淨水設備濾芯，期限自11月27日到12月31日，每戶補助上限1000元，須檢附家用淨水器環境及濾芯更換照片及收據、發票，不含簡易攜帶型濾水壺。

另外，清洗水塔則為台水公司補助，也要檢附相關收據，汐止區公所代收水塔清洗補助申請書，代收期間自12月16日起至明年2月10日止，依台水「基隆油污事件委外清洗水塔補償申請書」規定辦理。

補助對象以水公司公告影響範圍為主，申請人以房屋所有權人或承租人（自然人） 為限。民眾可以下載申請書（委託書、領據）自行列印並黏貼單據，交由里長協助收件並轉交至區公所，或親送區公所1樓專案櫃台。

新北市汐止區自來水受污染區域。（自來水公司提供）

基隆暖暖源遠路102巷溝渠清淤並布設欄油索等除污設施。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法