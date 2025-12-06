小三殺害父母！「我們六個」被害人子女成良師獲頒大愛教師

新北市三峽區成福國小主任林作逸（右）是犯罪被害人的子女，但他把自己活成一道光，獲得前教育部長吳清基（左）代表頒發寶佳教育大愛獎殊榮。（記者叢昌瑾攝）

黃昆輝教授教育基金會今（6）日舉辦寶佳教育大愛獎贈獎典禮，共有12位大愛教師獲表揚，其中新北市三峽區成福國小主任林作逸是犯罪被害人的子女，也是改編真實故事的「我們六個」影集中6個孩子的老三，父親外遇的小三先殺母親，20年後再殺父親（電鍋殺人案），在育幼院長大的他並未憤世嫉俗，反而把自己活成一道光，取得台灣師範大學教育博士，讓弱勢孩子藉著他的光走出黑暗和絕望，獲大愛教師獎殊榮肯定。

董事長黃昆輝表示，大愛獎在表揚默默付出大愛，或輔導行為偏差學生改過遷善，或陪伴和幫助經濟弱勢家庭孩子的老師，擁有堅確的教育信念及高度的教育熱誠，得獎老師愛每個學生具有的潛能和生機，擁抱「不可愛」的學生，給學生溫暖和前進的動力，幫助學生了解生命意義，讓學生被看見和被肯定，只有「施」沒有「受」，即使只有螢火的微光，也要捧出來照亮孩子們的生命，「不忘初心，方得始終。」期許大愛教師們保持心中信念與熱忱，讓孩子相信自己、走出迷茫和絕望，綻放對生命的積極與期許。

請繼續往下閱讀...

教育部政次劉國偉表示，教育能改變生命，帶領孩子走出困境，讓沒有任何一個孩子被遺落在後面，只要有老師的陪伴與引導，就能看見希望，他也舉過往在美國教書輔導的籃球隊明星球員、黑人學生為例，父不詳的他在不同寄養家庭間流轉，兄弟姐妹不是去世就在監獄，但因老師的陪伴讓他走出來，而成為NBA選秀榜眼。前教育部長吳清基表示，老師的愛彌補學生家庭愛之不足。

大愛劇場「我們六個」改編自「李月桂案」真實故事，和樂家庭因林達生外遇而破碎，原配郭富美被小三李月桂用熱水燙死，20年後林達生被李月桂用電鍋殺死，6個孩子被迫住進育幼院。林作逸表示，他們家6個孩子都是社會養大的，理應要回饋社會，從特教班老師到考取主任，為幫助更多孩子，公餘義務擔任安置機構老師，從「受助」到「助人」，超脫仇恨「活出愛」，深信孩子是獨特且有潛力的生命，老師就是點亮生命的燈火，為孩子開啟希望之門。

苗栗農工護理師張芷薺來自父親家暴的家庭，但她走出黑暗成為護理師，並讓學校健康中心成為弱勢生的輔導家庭屋，因為心疼孩子，收養只有外曾祖母的17歲學生小強，小強原本幾乎要中輟，她不只拉回小強，還照顧外曾祖母，自付30萬元處理其外曾祖母的後事，小強已讀政大研究所，去年獲得總統教育獎肯定，並回到部落擔任建設課課員，她深感不是她照顧孩子，是孩子成就了她，讓她知道還可以做更多。

黃昆輝教授教育基金會今舉辦寶佳教育大愛獎贈獎典禮，共有12位大愛教師獲表揚。（記者叢昌瑾攝）

黃昆輝教授教育基金會今舉辦寶佳教育大愛獎贈獎典禮，黃昆輝肯定和鼓勵所有得獎老師，即使只有螢火的微光，也要捧出來照亮孩子們的生命。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法