甘藷豐年季不只烤地瓜！逾900土窯、上萬人齊焢挑戰世界紀錄

甘藷豐年季登場，萬人焢窯挑戰世界紀錄，不分男女老幼，合力完成任務。

台灣甘藷產業策略聯盟的2025豐年季今天在新化登場，重頭戲的大型焢窯活動，不只是體驗烤地瓜的野趣，而要挑戰世界紀錄，共堆砌出逾900座土窯，上萬人齊焢，氣氛熱烈。

活動於新化果菜市場舉行，最受矚目的萬人焢窯嘉年華，報名的超過900組，大小朋友一早陸續抵達，領完食材後，隨即在各自分配到的區域，男女老幼攜手開工。

難得親近大自然的小朋友沒有閒著，拿起鏟子幫忙挖土塊，與家長們齊心協力砌窯，雖然艷陽高照，每個人都揮汗如雨，但樂此不疲。

10點左右，現場土窯陸續堆砌出來，畫面壯觀，大人開始升火，放入蛋、番薯、玉米、雞肉、香腸等食材，親子們感受產地到餐桌的最直接體驗。

來自桃園的李姓男子開著休旅車專程南下，1家6口、三代同堂參加焢窯，長輩重溫兒時樂趣，小朋友也玩得開心，活動很有意義。

在街舞、神鼓的表演節目後，現場進行開幕儀式，農糧署主任秘書陳立儀、市府農業局長李芳林、，以及議員余柷青、李偉智等人都出席，與鄉親們同樂。

台灣甘藷產業策略聯盟總召邱木城向農民們獻上最高的敬意，不畏氣候變遷的嚴厲挑戰，辛苦栽種出優質的番薯，讓大家可以享用到最本土的好味道。

邱木城也感謝參與的民眾，尤其帶著小朋友來，從砌窯、焢窯，到最後大快朵頤的實際體驗，了解每道美味都得來不易，更學會感恩、惜物，是最佳的食農教育。

適逢聯盟成立5週年，以萬人焢窯嘉年華來推廣國內特產，陳立儀相當肯定，尤其番薯在農業經濟，以及民眾糧食中扮演重要角色，健康、營養，現場也可看到環保又創新的優異加工成果。

除了萬人焢窯之外，也規劃草地音樂市集，新化果菜市場則推出競標活動，炒熱氣氛，晚間則有「頭家萬壽宴」，精彩呈現年度的甘藷盛典。

活動也將挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」的世界紀錄，希望為台南的食農教育與文化能見度再添亮點。

