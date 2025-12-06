新北冬季包種茶評鑑揭曉 茶王鄭冬泉5連霸！冬韻展售會同步開跑

5屆冠軍茶王鄭冬泉是坪林著名的茶王世家第3代，家族歷代茶農皆曾獲得特等獎榮耀。（記者羅國嘉攝）

新北市冬季包種茶評鑑結果出爐，市長侯友宜今（6）日表揚特等獎給連5屆奪冠的茶王鄭冬泉，也宣布冬韻展售會於即日起連兩週末在坪林茶業博物館旁廣場登場，消費滿額可獲品茗杯或好茶匙；活動也結合永續理念推出茶山一日遊、茶花種植體驗等限量行程，並與企業合作提供「碳現金」回饋，鼓勵低碳消費，所得並將回饋在地公益。

侯友宜指出，新北是台灣最主要的包種茶產區，每年春、冬季舉辦全台最大規模的包種茶評鑑，迄今已誕生13座全國冠軍，新北冠軍製茶師數量為六都最多。他說，新北包種茶具有蘭花、玉蘭花與清甜果香，香氣越高品質越佳，冬茶正值新鮮上市。

農業局說明，冬韻展售會集結60攤茶品與文創美食，凡至冬茶展售會每日消費滿1000元可獲品茗杯，滿3000元加贈好茶匙。同時，新北好茶結合低碳永續理念，推出茶山一日旅遊行程費用790元起，內容包含坪林生態步道導覽、茶園製茶體驗等不同行程路線，限量300席開放報名中。

另外，13日更結合「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫，推出限量200席的茶花種植體驗，報名費用僅100元，民眾可領取1盆茶花苗，現場並有專業園藝師指導栽培技巧，報名展售會系列體驗即可獲得100元好茶券折抵展售消費；並與企業合作提供「碳現金」回饋，鼓勵低碳消費，所得並將回饋在地公益；12月20日前購買冬季比賽茶優良獎可享92折及滿額禮。更多資訊可至「新北好茶」官網查詢。

新北市長侯友宜今（6）日出席冬季包種茶比賽頒獎典禮，頒發特等獎匾額予5屆冠軍茶王鄭冬泉。（記者羅國嘉攝）

新北市市長侯友宜今（6）日出席新北好茶冬韻展售會，宣傳有「百萬冠軍茶」美名的新北包種茶。（記者羅國嘉攝）

