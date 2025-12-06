為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄「三山」媽祖首度合體「粉紅超跑」！數萬信眾共襄盛舉大遶境

    2025/12/06 11:44 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄「三山」媽祖首度合體「粉紅超跑」，陳其邁祈願國泰民安、風調雨順。（記者黃佳琳攝）

    高雄「三山」媽祖首度合體「粉紅超跑」，陳其邁祈願國泰民安、風調雨順。（記者黃佳琳攝）

    今年適逢高雄「岡山壽天宮」創建313週年，高雄岡山、旗山、鳳山五甲等地媽祖與苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」首度在高雄歷史性合體，於岡山壽天宮舉行「贊境賜福遶境」盛會，吸引數萬名信眾共襄盛舉，市長陳其邁、議長康裕成與多位在地議員及立法委員也參與盛會，沿街人潮滿溢、熱鬧非凡。

    陳其邁親臨參香祈福，扶轎起駕恭迎媽祖聖駕巡安。他表示，此次白沙屯媽祖蒞臨高雄，與旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮及岡山壽天宮媽祖一同駕臨岡山遶境賜福，是難得的重要宗教盛事，希望庇護高雄，也祈求國泰民安、風調雨順。

    陳其邁指出，高雄市政府以大型演唱會規格全力支援，讓所有「媽祖粉絲」都能安心參與。市府也與廟方合作推出面額50元的「媽祖平安券」，串聯商圈與攤商，希望信眾在信仰巡禮中感受高雄的熱情，更能支持在地經濟。他強調，媽祖信仰是台灣珍貴文化資產，此次盛會凝聚信仰力量，也展現高雄宗教文化與觀光發展的雙重魅力。

