名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

名醫「柚子醫師」的女兒，驚傳遭到國中同學霸凌，被以腳踹頭，導致重傷需住院。「柚子醫師」今（6日）發布聲明指出，女兒於11月26日遭到不當對待，目前已報案靜待司法調查。台北市教育局指出，校方已完成校安通報。記者致電校長、學務主任，二者手機皆關機，暫未取得進一步回應。

「柚子醫師」經常分享兒科門診日常，在臉書上有23萬追蹤者；11月30日他於臉書發文指出，因家中臨時有事要請其他醫師代診，「有機會一定會跟大家說說這件事。看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」。

12月3日，「柚子醫師」又發文指出，就讀國中的柚子小妹下肢無力走路，癲癇發作，懷疑脊椎受傷，做了電腦斷層之後，也安排核磁共振，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰」！

後續，有網友匿名於臉書社團指出，學校發生校園霸凌事件，國二女同學被男同學以腳踹頭，導致重傷住院，發文者更指出事件就是發生在「柚子醫師」女兒身上。

「柚子醫師」今也發布聲明稿表示，女兒於11月26日上午在校園遭到不當傷害，感謝各位粉絲與媒體關心。此事發生的隔天早上，11月27日上午8點，他們夫妻已經帶女兒到派出所報案，後續經歷女兒住院過程，目前因為一切已經進入司法程序，細節無法對外公開說明，靜待司法調查。

北市教育局回應，學校於知悉相關情事後，已依規定完成校安通報，並啟動後續處理程序，教育局已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。

教育局重申，面對校園事件皆秉持零容忍精神，並要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。

