    首頁 > 生活

    屏東萬年濕地保育有成 逾400名親子健走尋寶趣

    2025/12/06 11:07 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米和環保局小小稽查員們討論濕地生態並合影。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米和環保局小小稽查員們討論濕地生態並合影。（記者羅欣貞攝）

    屏東萬年濕地群由海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地構成，面積約30公頃，透過逾2百年歷史的崇蘭舊圳串連，引入經武洛溪淨化後的水源，長期支撐萬年溪流域豐富的生態體系，生態保育有成，屏東縣政府環境保護局今（6）日在此舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，吸引超過400位親子熱情參與，以健走搭配尋寶賓果闖關方式，探索濕地環境。

    今日活動規劃10項主題尋寶闖關，以寓教於樂方式傳遞低碳永續理念，小朋友可透過水質檢測實作，認識溶氧、酸鹼值與生態健康的關係；也能在闖關過程中了解海洋廢棄物減量、淨零綠生活、綠能永續、節能節水及氣候變遷調適等環境議題，並學習辨識節能、省水與環保標章。

    活動現場並隱藏10個環保意象吉祥物及公仔，包括以海豐濕地為意象的「濕地寶寶」，以及復刻國內第一代資源回收桶的「外星寶寶」系列角色，如專門回收寶特瓶的紅辣椒寶寶、負責紙類回收的藍博士等，不僅喚起家長兒時的環保記憶，也讓孩子從遊戲中認識資源回收與環境保護的意義。活動同時表揚永續家園認證社區、海洋志工及社區環境教育培力暨環保小學堂得獎者。

    萬年濕地群2024年經行政院核定為重要濕地，更通過環境部認證，成為具教育功能的環境教育設施場域。場域物種多樣性豐富，包括二級保育類水雉、彩鷸、黃鸝、黑鳶等稀有鳥類，以及高蹺鴴、白冠雞、小水鴨、鳳頭潛鴨、燕鴴等候鳥，每年皆吸引許多生物在此繁衍與棲息，是屏東珍貴的生態寶庫。

    屏東縣長周春米表示，海豐濕地是屏東市的自然秘境，孕育豐富的生態多樣性，更兼具淨水、防災及氣候變遷調適等多項重要功能。面對極端氣候帶來的挑戰，濕地正是城市重要的自然韌性資產。也特別感謝獲獎的低碳家園社區、環保小學堂社區及海洋志工夥伴等，長期投入環境守護與環境教育工作，透過社區由下而上推動的行動力量，讓屏東在邁向永續希望城市的道路上更加穩健有活力。

    民眾透過尋寶闖關，在輕鬆漫步之際探索濕地環境，認識水質淨化、生態保育、滯洪調節及環境教育等多重功能。（記者羅欣貞攝）

    民眾透過尋寶闖關，在輕鬆漫步之際探索濕地環境，認識水質淨化、生態保育、滯洪調節及環境教育等多重功能。（記者羅欣貞攝）

    「低碳健走尋寶趣」活動6日舉行。（記者羅欣貞攝）

    「低碳健走尋寶趣」活動6日舉行。（記者羅欣貞攝）

    萬年濕地保育有成，吸引鳥類棲息，屏東縣長周春米（右）透過望遠鏡觀察大白鷺等生物。（記者羅欣貞攝）

    萬年濕地保育有成，吸引鳥類棲息，屏東縣長周春米（右）透過望遠鏡觀察大白鷺等生物。（記者羅欣貞攝）

