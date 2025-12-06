傻眼！免費索取的桃市府農產月曆、市議會春聯 網路上竟有人賣

桃園市議員謝美英提醒，桃園市政府農產月曆「馬力食足」可以不必花錢買。（謝美英提供）

林姓桃園市民向市議員謝美英反映，市府農產月曆「馬力食足」、市議會「馬上有吉」春聯，都可讓民眾免費索取，近日卻有網友在網路上販售，月曆1份130元、春聯1份30元，美意打折；謝美英提醒，市府舉辦活動、議員服務處都會發送月曆或春聯，不必花錢購買。

謝美英說，林姓市民在網路上的購物網站，發現桃市府農產月曆「馬力食足」以1份130元販售，而有議長邱奕勝、副議長李曉鐘、議員謝美英聯名的「馬上有吉」春聯，1張賣30元，甚至已售出10張，壞了市府、議會的好意。

市府農產月曆「馬力食足」，結合在地農產特色，包括拉拉山水蜜桃、草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等，搭配李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道等背景，頗受歡迎，謝美英提醒，市府會在「桃園仙草嘉年華」活動現場發送農產月曆外，也會配送到各單位讓民眾索取，議員服務處也仍在發送中，包括春聯都可免費索取。

網路上有網友販售桃園市議會「馬上有吉」春聯。（擷取自網路）

網路上有網友販售桃園市政府農產月曆「馬力食足」。（擷取自網路）

