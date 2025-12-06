下週一變天！ 天氣風險曝下週天氣穩定時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一清晨下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，下週三到下週五各地都是晴時多雲的好天氣，直到下週六以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，屆時北部東北部低溫下探10至11度。（資料照）

週末各地天氣好轉，氣溫逐漸回升。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一清晨下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，下週三到下週五各地都是晴時多雲的好天氣，直到下週六以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，屆時北部東北部低溫下探10至11度。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週六和下週日兩天台灣受偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。各地白天高溫北部可達23至24度，中南部可達24至27度。宜花高溫21至23度，台東高溫可達25度左右，整體來說都算舒適。低溫方面，受輻射冷卻效應影響，中南部早晚低溫16至18度，北部東北部18至19度。整體來說中南部日夜溫差大，要注意溫差保暖。北部東北部早晚稍涼。

粉專指出，建議民眾把握天氣穩定氣溫回升的這兩天，因為到了下週一清晨，下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，新竹以南雲量稍多，影響不大。這波東北季風帶來的冷空氣少，北部東北部降溫不明顯，僅白天高溫略降至22至23度。中南部與東南部高溫仍有26至28度。

粉專續指，下週三到下週五冷高壓出海，台灣附近改吹東南風，水氣減少，各地都是晴時多雲的好天氣，氣溫也都將迎來較明顯的回升。北部東北部高溫回升到25至27度。中南部及東南部高溫來到26至29度，也是一段值得把握的好天氣時段。

下波明顯天氣變化要到下週六以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，屆時北部東北部低溫下探10至11度，不過這是7天以後的預報，還有變動的空間，要再持續觀察，目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD32，未來五天將穿越南海，往越南南部移動，距台遙遠，對我們沒有影響。

