2025竹北半城路跑約6千人 用雙腳認識西區

2025竹北半城路跑的賽道有段海洋世界的路堤壁畫，跑者好似跟可愛海洋生物一同奔馳。（記者黃美珠攝）

2025竹北半城路跑今天清晨約6000人分5大組，先後撒開腿，從竹北夜市廣場自新溪街開始，往竹北的西區溪州路、新寮街一帶奔去。他們分別是21公里菁英挑戰組、12公里城市挑戰組、5公里悠遊體驗組、1公里健康生活組，以及新增的20公里企業接力組，其中企業接力組是為竹北眾多科技產業而推出的，讓專業跑者、親子家庭、到企業團隊，大家都能在竹北半城找到自己的賽道向前衝。

今年第2屆的竹北半城路跑，除新增前述企業接力組號召企業主揪團參賽，公所也就21公里菁英挑戰組的路線計畫申請AIMS（國際馬拉松與長跑協會）賽道認證，啟動國際認證程序。



竹北市長鄭朝方說，目前全台僅約10場賽事有申請AIMS通過認證，所以他們這次從賽道設計、補給安排到活動氛圍與城市連結，都力求比去年全面升級，還特別找來百萬人氣知名KOL、竹北人的活動大使A-Che阿哲代言這次路跑，以此提高賽事的能見度。

今天的賽道在過了新寮街弘法宮後轉入豆子埔溪水防道路，在新竹肉品市場附近有段海洋世界的路堤彩繪讓跑友驚艷，好似跟可愛的海底生物一起奔馳。

不過也因賽道主打西區鄉間小路，所以有幾次出現居民的汽機、貨車誤入賽道，讓駕駛和跑友雙吃驚的場景。

而在半馬和12公里組約3000人先後出發過了補給首站後，急於衝刺的跑友竟把喝過的水杯直接丟棄在賽道上，平添工作人員困擾，也多少影響外人對賽事的觀感。

2025竹北半城路跑的賽道讓人驚艷。（記者黃美珠攝）

2025竹北半城路跑賽道以竹北新溪街、溪州路周邊巷弄、水防道路為主，偶有1-2輛居民的車輛誤入，駕駛和跑友雙雙吃驚。（記者黃美珠攝）

2025竹北半城路跑首站補給後路面一堆紙杯，跑友的隨手一扔平添工作人員麻煩，也影響賽事觀感。（記者黃美珠攝）

2025竹北半城路跑首站補給後路面丟了一地紙杯。（記者黃美珠攝）

