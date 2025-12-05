為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2歲兒高燒40度住院8天！台中媽怒控 吃港式餐廳染沙門氏菌

    2025/12/05 23:08 記者蔡淑媛／台中報導
    小姐網路PO文指控上月到台中一間知名港式餐廳用餐，7人有5人疑似食物中毒，兩歲的兒子更是高燒40度，在醫院住院8天。（翻攝自threads）

    小姐網路PO文指控上月到台中一間知名港式餐廳用餐，7人有5人疑似食物中毒，兩歲的兒子更是高燒40度，在醫院住院8天。（翻攝自threads）

    台中一名張小姐網路PO文指控上月16日晚間一行7個人，前往西屯區一間知名港式餐廳用餐，沒想到事後5人陸續腹瀉、發燒，兩歲的兒子更是高燒40度，在醫院住院8天；驗出是沙門氏菌感染後，通報食衛生局及店家，不滿店家事後態度消極。台中市食安處今天指出，獲報後派員前往稽查，食品與環境採檢呈現陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險對象，後續將加強稽查。

    食安處表示，11月21日接獲民眾通報，11月16日晚間一家共7人前往西屯區某港式餐廳用餐後，其中5人出現不適症狀，經就醫後返家休養，雖食品與環境採檢呈現陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險對象，後續將加強稽查。

    食安處說明，獲報後當天立即啟動疑似食品中毒調查，前往餐廳稽查採檢，稽查時發現餐廳有部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，經要求限期改善後已通過複查；另採檢後續結果出爐，檢體均為陰性。

    食安處強調，由於民眾通報距離事發時已相隔5日，雖檢體未檢出有食品中毒相關病菌，但基於食安維護責任，已將業者列為高風險稽查對象，後續將不定期加強稽查及抽驗，也將協助民眾向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，確保消費權益獲得保障。

