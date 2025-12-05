台南台灣好行限定版午後微醺 來瓶「林警官」大玩諧音梗

「台灣好行」關子嶺線。（西拉雅管理處提供）

為推廣「台灣好行」台南關子嶺線與菱波官田線旅遊，西拉雅國家風景區管理處今天（5日）下午推出限定版「台灣好行」午後微醺巴士套裝旅行體驗，結合沿線在地特色啤酒，帶領旅客來趟輕鬆的微醺旅程，愜意品味風景與酒香，也特別提醒理性飲酒、安心返家，讓每位旅客都能創造專屬的浪漫記憶。

旅程從善化轉運站出發，先到六甲「篙啡Cafe」品嘗「林警官」啤酒，原來取名自台語發音的「龍眼乾」，選用東山龍眼乾與店家烘焙的精品咖啡豆，以職人手法發酵釀造出兼具龍眼乾、咖啡香氣風味的啤酒，口感層次豐富，喝起來溫潤迷人。

體驗行程再前往充滿古樸氣息的後壁菁寮老街，體驗濃厚的懷舊氛圍、農民「無米樂」精神，並享用後壁「精釀米啤酒」，以後壁好米釀造出米食風味的啤酒。

今晚入住儷景溫泉會館泡湯充電，享用來自比利時科聖東修道院的經典啤酒，啤酒花香與醇厚穀物香氣，增添更多微醺浪漫。

10多位遊客明天則將參訪重新開幕的官田遊客中心，正展出串聯西拉雅5庫（烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫）水利歷史與地方產業的特展，搭配科技運用與五感體驗，深度展現西拉雅的多元風貌。

西拉雅管理處處長許主龍表示，「台灣好行」關子嶺線是一條兼具絕美景致與舊日風華的觀光路線，沿途經過菁寮老街、寶泉橋與關子嶺溫泉等知名景點；「台灣好行」菱波官田線串連尖山埤渡假村、烏山頭水庫、官田遊客中心、善化啤酒廠等景點，富有自然文化、親子踏青的觀光路線，享受好山、好食、好景，值得國內、外遊客搭乘。

此外，12月13、14日，遊客還可以搭乘「台灣好行」菱波官田線至官田遊客中心，參加西拉雅5COOL音樂節。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「台灣好行」午後微醺巴士午後來到台南六甲，區長陳啓榮（右1）、西拉雅管理處遊憩科長張麗君（右2）客串導覽宣傳六甲觀光。（記者楊金城攝）

搭台灣好行到台南白河關子嶺，冬天泡湯最舒服。（西拉雅管理處提供）

「林警官」啤酒取名自台語發音的「龍眼乾」。（記者楊金城攝）

