桃園南門市場遭火噬整頓！文化街劃設停車格 攤販批罔顧生計

桃園南門市場於11月5日發生火災，桃園市政府除積極協助攤販復業外，也規劃將文化街劃停車格、人行道，達到還地於民的目地，並於今下午動工，卻引起文化街攤販反彈，認為缺乏公開程序與說明，也無替代方案或安置措施，造成攤販重大不安，攤販到場陳情、抗議。

南門市場外攤自救會將近百人下午1點到達文化街施工現場抗議，攤販高舉「要求攤販就地合法」、「未輔導改善即拆遷違反比例原則」、「要求原地復業」等布條抗議，桃園市文化街發展協會發言人陳建國表示，文化街攤販經營已逾4、50年，為地方居民生活習慣的一部分，如今市府未經協商，即通知將文化街改劃為停車格與人行道，影響攤商生計，也呼籲政府施政多點人性，了解基層攤販生活辛苦，不要造成社會動盪不安。

經濟發展局長張誠表示，文化街作為南門市場周邊的重要生活動線，但長期以來因攤販違規占用道路及汽機車違規停放，導致周邊交通壅塞、行人通行空間受限，不僅影響市場環境，亦對行路安全造成隱憂，此次標線工程為改善的第一步，未來會全面盤點南門市場周邊可使用空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所，逐步取代過去違規占用道路的經營型態。

交通局說明，將於今日下午1點起展開標線施工到8日（星期日）下午5點，工程內容包括標線及人行道等通行動線調整，以提升道路使用效率，也呼籲民眾於施工期間將停放於文化街的汽機車提前移置，以利工程順利進行。

市府整頓南門市場，於文化街劃停車格引發攤販抗議，批罔顧生計。（記者謝武雄攝）

