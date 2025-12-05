為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水大停水前車之鑑 蘇巧慧爭取增設5萬噸配水池

    2025/12/05 18:54 記者翁聿煌／新北報導
    立委蘇巧慧（中）與議員鄭宇恩（右二）邀集水利署、台灣自來水公司討論在淡水增設5萬噸配水池。（擷取自蘇巧慧臉書）

    立委蘇巧慧（中）與議員鄭宇恩（右二）邀集水利署、台灣自來水公司討論在淡水增設5萬噸配水池。（擷取自蘇巧慧臉書）

    淡北道路因工程挖破自來水管管線，造成淡水大停水，立委蘇巧慧指出，她今天就和新北市議員鄭宇恩，請經濟部水利署、台灣自來水公司開會討論淡海新市鎮的供水韌性，結論可為淡水增設一座5萬噸配水池，經費初步評估約8.4億元，待市府整體規劃提出後，會全力協助。

    立委蘇巧慧今天在臉書PO文指出，上週四（11/27），淡北道路工程挖破自來水管管線，造成淡水大停水，新北市議員鄭宇恩在停水期間到處奔走，她也居中協調，讓瓦斯公司原訂前幾天要進行的停氣維修作業延期，降低對日常生活的影響，4日完全恢復供水。

    蘇巧慧說，由於淡海新市鎮人口快速增加，平均每天需要4.5萬噸水量，既有的3.5萬噸配水池顯然已經不敷使用，增建一座5萬噸的配水池，不僅能加強供水韌性，未來若不幸再發生相似情況，也能加快復水速度。

    另外針對配合淡北道路工程研議增設備援管線，由於事涉工程細節及期程，她也明確要求水利署、自來水公司積極和新北市府溝通，兼顧地方發展與期待，希望一次做到好，降低工程對民眾生活影響，也加強未來的供水備援系統。

    蘇巧慧說，在停水期間，鄭宇恩及許多地方民意代表都積極奔走，協調水車數量、追蹤復水進度、提供瓶裝水給民眾應急使用，淡水鄉親這幾天真的很辛苦，她也和議員與地方密集聯繫、積極協調，即時反應，加速復水進度，謝謝所有人的努力，一起恢復正常供水，接下來我們必須坐下來仔細檢視問題，確保下次不再發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播