淡水大停水前車之鑑 蘇巧慧爭取增設5萬噸配水池

淡北道路因工程挖破自來水管管線，造成淡水大停水，立委蘇巧慧指出，她今天就和新北市議員鄭宇恩，請經濟部水利署、台灣自來水公司開會討論淡海新市鎮的供水韌性，結論可為淡水增設一座5萬噸配水池，經費初步評估約8.4億元，待市府整體規劃提出後，會全力協助。

立委蘇巧慧今天在臉書PO文指出，上週四（11/27），淡北道路工程挖破自來水管管線，造成淡水大停水，新北市議員鄭宇恩在停水期間到處奔走，她也居中協調，讓瓦斯公司原訂前幾天要進行的停氣維修作業延期，降低對日常生活的影響，4日完全恢復供水。

蘇巧慧說，由於淡海新市鎮人口快速增加，平均每天需要4.5萬噸水量，既有的3.5萬噸配水池顯然已經不敷使用，增建一座5萬噸的配水池，不僅能加強供水韌性，未來若不幸再發生相似情況，也能加快復水速度。

另外針對配合淡北道路工程研議增設備援管線，由於事涉工程細節及期程，她也明確要求水利署、自來水公司積極和新北市府溝通，兼顧地方發展與期待，希望一次做到好，降低工程對民眾生活影響，也加強未來的供水備援系統。

蘇巧慧說，在停水期間，鄭宇恩及許多地方民意代表都積極奔走，協調水車數量、追蹤復水進度、提供瓶裝水給民眾應急使用，淡水鄉親這幾天真的很辛苦，她也和議員與地方密集聯繫、積極協調，即時反應，加速復水進度，謝謝所有人的努力，一起恢復正常供水，接下來我們必須坐下來仔細檢視問題，確保下次不再發生。

