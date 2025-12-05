為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高科大先進材料中心落成 投入3.5億建置大型伺服沖壓成型設備

    2025/12/05 18:29 記者許麗娟／高雄報導
    高科大「先進材料成型技術中心」開幕，學生現場示範沖壓鈑金。（高科大提供）

    高科大「先進材料成型技術中心」開幕，學生現場示範沖壓鈑金。（高科大提供）

    看準精密成型、先進材料應用的趨勢，國立高雄科技大學「先進材料成型技術中心」今天在第一校區正式開幕啟用，耗資3.5億元建置的大型伺服沖壓成型設備，將補上台灣模具產業長年缺口的最後一塊拼圖。

    高科大獲經濟部、教育部經費支持，加上學校自籌經費，合計投入3.5億元，建置1600噸大型伺服沖壓成型設備及應用技術之場域，搭配300噸伺服模墊內建多種製程曲線，可擴大適用加工範圍，沖壓高張力鋼板、汽車板金、航太零件、無人機結構板金零件等，不只是技術突破，也是目前國內學研單位最具規模，將為模具、金屬加工、機械業者，提供作大型部件之關鍵試作、打樣與試模的能量。

    高科大產學長謝其昌表示，支援高階材料、高強度鋼成型的研發平台，是邁向下一個金屬加工階段的重要關卡。高科大除具有強大的機械相關專業技術能量之外，材料中心設置在高科大也佔地利之便，直接接軌產業園區與在地產業，鄰近金屬工業研究發展中心的中小型噸數設備，可更全面性滿足業界所需。

    高科大校長楊慶煜指出，高科大先進材料中心將是產業最佳的夥伴，是產業在材料研發、產線導入、人才培育最優質的支持系統。特別感謝模具公會及立委林岱樺共同合作催生。

    高科大「先進材料成型技術中心」第１片沖壓鈑金，邀請多位貴賓簽名留念，做為高科大攜手產業邁向先進製程的歷史見證。（高科大提供）

    高科大「先進材料成型技術中心」第１片沖壓鈑金，邀請多位貴賓簽名留念，做為高科大攜手產業邁向先進製程的歷史見證。（高科大提供）

    高科大「先進材料成型技術中心」今（5）日開幕，與會貴賓於1600噸大型伺服沖壓成型設備前剪綵歡慶落成。（高科大提供）

    高科大「先進材料成型技術中心」今（5）日開幕，與會貴賓於1600噸大型伺服沖壓成型設備前剪綵歡慶落成。（高科大提供）

