台1線台南段攔檢改裝車 不合格率超過5成

改裝車噪音炸街，擾人清靜，台南麻豆警分局昨晚（4日）聯合麻豆監理站、南市環保局及交通警察大隊，特地選在台1線官田區南廍段，採取南北雙向同步攔檢策略，加強稽查改裝頭燈、擅自變更方向燈、改裝排氣管未作變更登記及拆除消音器等重點違規行為。未來也不定期在重點路段加強稽查違規車。

麻豆分局今天（5日）公布昨晚監、警、環聯合稽查共攔查各式車輛50輛，取締交通違規28件，其中變更燈光、排氣管或消音設備23件、不依規定使用燈光4件、無適格駕照1件，不合格率達56%，攔檢2輛就有1輛違規。另環保局檢測排氣管改裝車輛5部，檢驗均合格。

警方說，改裝車輛往往有超速及重踩油門、刻意拉高轉速等不良駕駛行為，不僅產生高噪音，也威脅到其他用路人行車安全，聯合稽查透過跨單位協力合作，在聯外主要幹道展現執法力度與強度，以遏止改裝車輛噪音擾寧，消除民怨。

陳姓區民指出，不少汽車、重機等改裝非原廠排氣管，刻意拿掉消音設備，成群出遊，尤其在夜間製造噪音引起民怨，希望警方提高取締勤務、不同路段重點稽查。

