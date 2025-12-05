宜蘭頭城工地挖出「古沉船」？現勘非考古遺址

宜蘭頭城工地傳發現疑似木質古船遺構，文化局今邀集2位考古遺址專家學者現勘後，未發現史前或歷史時間考古文化層。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭頭城鎮工地挖出木質構件，外界懷疑是古船遺構，引發文化界討論，文化局今天邀集2位考古遺址專家學者現勘後，未發現史前或歷史時間考古文化層，非考古遺址內；至於木質構件應屬人造物，將進一步委託特殊領域的專業單位研究。

宜蘭縣文化局2日下午獲報，立即要求施工廠商停工，並通報文化部文資局，3日上午會同建設處前往勘查，並向3位專家學者請益，初步判斷木質構件為經加工、用途不明的構造物。

文化局要求廠商暫時將該批木構件妥善保管於工地內，4日將其移置文化局所屬場域存放保留後，今日再度邀請考古遺址專家學者前往工地現勘。

縣府表示，到場會勘的專家學者指出，因現場未發現史前或歷史時間考古文化層，已確認工地範圍不是位於考古遺址內。木質構件部分，依專家今日現場初判，就木構外型特徵應屬人造物，將進一步委託特殊領域的專業單位研究。

縣府表示，營建工程或開發行為進行中，發現疑似考古遺址時 ，施工廠商應即停止工程或開發行為，並通知主管機關，若未前揭規定，將依文資法第106條、107條開罰，最重可處新台幣200萬元之罰鍰。

文化局指出，該案必須經縣府同意，廠商才能復工；為審慎起見，已要求施工廠商未來復工後，必須委託考古專家學者進行施工監看，如果再挖出疑似遺跡等人造物，就必須再停工。

宜蘭縣文化局邀集2位考古遺址專家學者現勘，未發現史前或歷史時間考古文化層。（宜蘭縣政府提供）

2位考古遺址專家學者現勘工地，未發現史前或歷史時間考古文化層。（宜蘭縣政府提供）

