烏龍檢驗重創台灣鯛產業鏈！業界無奈：衛生單位應加強查證再公布

高雄市衛生局抽驗全聯販售的台灣鯛魚排檢出動物用藥殘留，釀成軒然大波後，卻發現是烏龍檢驗。台灣鯛協會理事長郭建賢指這場風暴嚴重打擊消費者信心，重創整個產業鏈，呼籲高雄市府「亡羊補牢」，儘速推出有效促銷與澄清作為，將傷害降到最低。業者稱這是去年初瘦肉精事件翻版，要求衛生單位務必慎重其事，不容類似風波一再發生。

嘉義縣義竹鄉黃姓漁民指出，12月初台灣鯛的產地價格比去年同期下挫2成5到3成7，其中1000至1200百公克規格魚片，均價為34元，比去年同期的45.5元減少11.5元；600至800公克規格條凍更從去年同期的39元重挫至最新的24.5元，面臨成本保衛戰。而台灣鯛魚排事件，短時間仍會對市價行情造成衝擊，可說是雪上加霜。

不便具名業者表示，這次台灣鯛魚排動物用藥殘留事件與去年初的瘦肉精事件都令人匪夷所思，台中市衛生局檢驗出台糖梅花豬肉片含有瘦肉精「西布特羅」，相關業者直呼不可思議，因為「西布特羅」十分昂貴，根本不可能添加。這次動物用藥「恩氟喹啉羧酸」也與養殖無關，兩個很明顯都是「竹篙鬥菜刀」，衛生單位卻不查證就急於公布，傷害產業鏈與消費者，也賠上政府公信力。

業者強調，肯定衛生單位把關食安的努力，但瘦肉精「西布特羅」與動物用藥「恩氟喹啉羧酸」都很容易查證，只要做好查證的工作，就不至於一再發生烏龍檢驗事件，否則再多的道歉與澄清，都無法彌補所造成的重傷害。

