    首頁 > 生活

    高雄校園環境教育成果展 今明台鐵新左營站登場

    2025/12/05 17:44 記者許麗娟／高雄報導
    學生展出太陽能模型車。（高雄市教育局提供）

    高雄市推動淨零綠校園及永續教育，今、明（5、6）日2天在台鐵新左營站舉辦成果博覽會，集結17個動態展攤及多所學校靜態成果，民眾看展也能進行闖關體驗，藉此了解減碳、淨零的重要性。

    　這場環教博覽會是由高雄市教育局主辦，市府環保局、新聞局、動保處共同參與，交通部長陳世凱也到場共襄盛舉。教育局主秘歐素雯表示，去年與台鐵公司南區營運處合作辦理活動相當成功，今年「2025永續高雄・環境教育博覽會—低碳小旅行×淨零綠校園」再次選於台鐵新左營站舉辦，也邀請環球購物中心新左營站友善店家共同響應，藉以宣導搭乘大眾運具或使用環保餐具等減碳、減塑行動。

    　高雄市環境教育輔導小組召集人及文府國小校長黃意華表示，今年多數學校以「行動學習×淨零永續」為主軸，透過展攤、市集、互動闖關等形式，讓民眾在體驗中瞭解目前環教趨勢、行動與成果。活動將展至明天中午12點。

    　高雄市教育局表示，高雄市學校推動環境教育成果豐碩，大樹國小、龍華國中、路竹區大社國小分別榮獲2025年「國民中小學推動能源教育標竿學校」選拔南區金獎、銀獎及優選獎。此外，自2023年起累積培訓43名校長、28名師長及52名學生取得碳盤查相關證照，並已累計1190名師生完成淨零通識課程。

    「2025永續高雄・環境教育博覽會—低碳小旅行×淨零綠校園」今明2天在台鐵新左營站舉辦。（高雄市教育局提供）

