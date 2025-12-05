城隍為景、廟牆做畫布！府城建城300年 蔡濰任現地創作

台南藝術家蔡濰任以城隍爺衣、帽為靈感，啟動府城香火現地創作計畫。（記者王姝琇攝）

台南藝術家蔡濰任以城隍爺衣、帽為靈感，啟動府城香火現地創作計畫，今天起於台灣府城隍廟創作，總計3面每面150×60公分的畫作，以傳統宮廟建築牆面材質為另類畫布，逾20處府城街景建築融入其中。

蔡濰任說，這次現地創作亮點之一是「畫布」，融合蚵殼、燒製碳化的官田菱角殼等製成，這正是依循古法技術製作城牆的傳統材料，將此材料嵌在3面150×60公分的木板上成為另類畫布，最終將組成一座屏風；畫作底稿則是以城隍爺的神帽和神衣為靈感創作，以府城德慶溪和福安坑溪兩大舊河道溪流化作龍的意象，貫穿整個作品，城牆做下擺、腰帶則是城門。

另外，沿著溪流兩側融入將近20處府城街景建築，包括帽頂正中央的台灣府城隍廟，以及南美館、鴨母寮市場、吳園、大觀音亭暨祀典興濟宮、台南火車站、延平郡王祠、台南大學、台南女中、武德殿、福安宮、司法博物館、及孔廟街景等。

台灣府城隍廟主委郭榮哲說，適逢府城建城300年，這次與南美館合作，力邀藝術家蔡濰任進行創作，他特別以城隍爺的神帽與披風為意象，將其化作城池和舊府城水文、地理，作品最終將拼組成一座屏風呈現在觀者眼前，預計明年初於南美1館展出，今日起於本廟後方的涼亭現地創作，至少兩個星期時間，歡迎各位前來欣賞，與藝術家互動交流。

作品中的台灣府城隍廟意象。（記者王姝琇攝）

藝術家蔡濰任於台灣府城隍廟進行創作，總計3面，每面150×60公分的畫作。（記者王姝琇攝）

