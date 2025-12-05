被控無故不施工 新埔民生地下道包商喊冤將提告：新北捷運局欠款不給

新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程爆發爭議，工程公司萬德負責人表示將提告捷運局。圖為工程現場。（石一佑提供）

新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程施工5年，期間造成交通不便、疑似鄰損，市府捷運工程局表示施工廠商萬德營造公司10月24日開始無故不進場施工，已3次催促無人進場，進度落後34%，12月4日已終止契約並扣留7400多萬元支付損害差額。萬德的陳姓負責人受訪反控，公司用心對待此案，周邊住戶都看得到，捷運局拒絕變更對周邊住戶較安全的設計，拖欠2、3年款項未按月依契約計價，「一定要告的啊」。

陳姓負責人說，公司已施工3年，捷運局設計已遭審計部糾正可能造成機關重大損害，其設計工法會造成鄰損，但捷運局卻不承認設計錯誤，公司只是施工廠商，依照合約規定，只能按設計圖施工，且不能隨意變更、提替代方案，但原設計有疑慮，住戶擔心工程導致房屋倒塌，公司做了4種設計工法建議，捷運局拒絕辦理變更，也不支付款項。

請繼續往下閱讀...

「就像路上看到一個人車禍了，你去救他，結果他腿斷掉了，說就是你沒有把我的腿救好」，陳姓負責人指控，捷運局不追究設計責任，重新發包、把工程公司錢扣下來，對捷運局最有利，捷運局拖欠款項，送計價資料去「又不給我計價」，10月份公司無法再做下去。

陳姓負責人表示，基於居住安全，他提出變更建議很正當，一定會提告捷運局，「如果我沒有做，怎麼有6、7000萬讓他扣？它是多久我才能做6、7000萬的工作，它沒有按照契約規定給我計價，這麼可惡的事情還敢拿出來講」，他也批評捷運局不辦理變更，導致進度未被肯定，再控公司進度落後，不給錢、不登記進度，再怪他的責任，「這樣合理嗎？」

