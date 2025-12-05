台中北區撿菸蒂競賽 15里12/11秤重拚前5名

北區區公所今於北區公園國小與師生偕同里長發起「全民動起來，菸蒂不再來」誓師活動。（北區區公所提供）

北區區公所今天於北區公園國小與師生偕同里長發起「全民動起來，菸蒂不再來」誓師活動，逾百人參加，共撿拾3256根菸蒂、清除253個積水容器，同時啟動撿菸蒂競賽，總計15個里參賽將於11日依秤重取前5名。

北區公所積極響應環境部全國性「菸蒂不落地」政策，攜手北區公園國小學生透過實際參與，體會環境保護的重要性，今日誓師活動以公園國小及台南公園周邊為核心區域，分組撿拾菸蒂廢棄物，同時加強巡視水溝縫、人行道等重點清潔區域，展現清除菸蒂廢棄物的決心，打造更為整潔的市容環境。本次活動總計撿拾3256根菸蒂，同時清除253個積水容器。

此外，也同時啟動各里撿菸蒂競賽，共15里踴躍報名參加，由里長動員志工一同加入清潔行列，各里將於12月11日午前將成果繳回公所統一秤重，依秤重結果取前5名予以表揚及獎勵，象徵環境守護人人有責，共同維護乾淨宜居的社區環境。

北區區長潘寶淑表示，透過活動讓民眾重新關注菸蒂污染問題，也透過學校、里辦公處與志工的參與，展現社區對環境保護的力量，也希望藉由實際行動讓菸蒂不落地成為習慣。再次呼籲勿亂丟菸蒂，違者可依法處1200元至6000元以下罰鍰。

公園國小校長朱英男表示，看似不起眼的菸蒂，卻是市容維護中最容易被忽略的污染源。透過此次由學生、公部門與志義工共同展開的清理行動，不僅讓學生親身看見菸蒂對環境的實際影響，也在行走與撿拾的過程中培養責任感與公共意識。

