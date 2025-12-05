為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鯛魚片檢驗鬧烏龍 高雄市衛生局下午來雲林道歉了！

    2025/12/05 17:01 記者李文德／雲林報導
    高雄市衛生局下午到口湖親自向業者致歉。（民眾提供）

    高雄市衛生局下午到口湖親自向業者致歉。（民眾提供）

    高雄市衛生局爆出鯛魚片檢驗烏龍，引起各界譁然，今（5）日供貨漁民許朱元、供應商口湖漁類生產合作社總經理王益豐等人，召開記者會，並指出將求償，不過暫不提起告訴、國賠。下午2點多，高雄市衛生局率隊到口湖，親自向業者致歉。

    高市衛生局昨傍晚開記者會，說明鯛魚片檢驗出動物用藥的誤判並向業者及大眾道歉，上午王益豐召開記者會表示，目前已回收下架至少12萬包鯛魚片，損失逾1200萬，會委由律師協助向高市衛生局求償，商譽損失暫不考慮提告。另許朱元也不以個人身分向高市衛生局求償，並強調不再追究。

    今天下午2點40分左右，高市衛生局主任秘書廖哲宏、食品衛生科長謝米枝共乘一輛車，抵達口湖漁類生產合作社，由於未開放採訪，雙方詳細內容也未公開，大約1個小時過後離開，3點50分左右座車離開，並未停車受訪。

    王益豐事後受訪指出，不方便透露相關內容過程，只強調一切過程氣氛很好；許朱元表示，高市衛生局親自來雲林致歉，也願意接受道歉，希望該局可以協助做好澄清。

