    首頁 > 生活

    澎湖縣湖東社區總幹事劉謦榕 獲第4屆農村領航獎

    2025/12/05 16:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖東社區總幹事劉謦榕，榮獲農村領航獎。（澎湖縣政府提供）

    「第4屆農村領航獎」頒獎典禮今（5）日舉行，20位農村英雄齊聚大直典華幸福大樓似錦宴會廳接受表揚，成為農村學習及發展的楷模。澎湖縣湖東社區總幹事劉謦榕在這次的領航獎中脫穎而出，展現澎湖農村人才實力與永續發展潛力。

    本屆農村領航獎選拔自今年3月啟動，歷經推薦、書審、簡報決選等層層關卡，最終自全台70名參賽者中選出10位「農村領航獎」及10位「農村推廣大使」，澎湖湖東社區劉謦榕以優越的表現獲選農村領航獎，不僅彰顯湖東社區豐沛能量，更體現永續發展、在地創生與文化共融的價值精神。

    「農村領航獎」自2015年起舉辦，每屆都是人才汲汲，競爭相當激烈，此次得獎者獲獎事蹟均備受肯定，劉謦榕除積極推動湖東社區農再發展，更組織澎湖青年創辦農嶼海青年協會，將青人的創造力與生命力帶入農村，以青銀共創的模式帶動農村社區的發展。近年又以農村地景創造旅遊體驗經濟與共好產業鏈，成功帶動湖東社區綠色產業及永續發展。

    縣長陳光復表示，劉謦榕從事農村社區服務，以在地陪伴為出發點，並以食農教育為核心，幫助社區找到共創共生的意義，對澎湖農村發展有卓越貢獻，是農村社區優秀的領航者，盼能發揮領航作用，擴及更多農村創造永續發展效果。

    來自澎湖驕傲，劉謦榕代表澎湖獲得農村領航獎。（澎湖縣政府提供）

