推動綠色美學 「植感桃園」中原文創園區登場

桃園市長張善政出席（右5）出席「植感桃園－青年設計實驗場」開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

「植感桃園－青年設計實驗場」即日起到20日在桃園市中壢區中原文創園區展出，以「讓青年盡情試驗、創造與提案」策展精神，邀來銘傳、中原大學的學生們，設計植栽包裝、創意植栽工程圍籬等，盼積極推動綠色美學，讓桃園具備「看得見綠、感受得到美、充滿青年能量」的城市面貌。

桃園市長張善政下午出席開幕典禮頒獎給獲獎學生並盛讚他們的設計創意，他說，植栽已不再只是點綴，而能走入生活、融入空間，展現植栽與美學共存的多元風貌，歡迎民眾前來參觀，以實際行動支持青年創意與生活之間的連結。

市府青年事務局推出的「植感桃園－青年設計實驗場」，展出超過20件學生們設計的植栽包裝、創意植栽工程圍籬等，還有5個在地植栽品牌參與展售，要讓民眾更深入認識鹿角蕨上板、生態造景、多肉植物、生態瓶、香草苔球等多元類型的植栽作品。

「植感桃園－青年設計實驗場」吸引民眾參觀。（記者周敏鴻攝）

「植感桃園－青年設計實驗場」展出學生的創意作品。（記者周敏鴻攝）

