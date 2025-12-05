台南農產行銷歐洲 鳳梨、芭樂首次輸入法國就獲好評

台南市長黃偉哲（右2）與郝培芝大使（右1）前往世界級的Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲率團訪歐，首站抵達法國，為台南農產品拓展歐洲市場。行程中他走訪全球最大的Rungis批發市場，與當地鮮果貿易商面談，同時在駐法代表處郝培芝大使的安排下，洽談台灣食品通路商，從鮮果外銷與農產加工品雙管齊下外拓市場。

黃偉哲指出，台南是台灣重要農業產區，全年產出高品質鮮果，此次也攜帶新鮮樣品親自推廣，鎖定歐洲核心市場進行推廣。台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，獲當地貿易商高度好評，認為品質優異，具備與拉美、東南亞產品區隔的市場潛力。

除鮮果外，市府團隊向法國台灣食品通路呈現多款加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及多樣特色飲品點心，不僅健康養生符合歐洲消費趨勢，加工品運輸、保存便利的性質也深受通路商青睞。

市府表示，此行深入了解法國果品分銷體系與市場偏好，有助未來外銷布局，將持續整合民間業者與國際通路資源，讓台南農產品站穩歐洲、走向世界。

台南市長黃偉哲與法國台灣食品通路商進行商談。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲拜會通路商，提供鳳梨樣品試吃。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左2）與郝培芝大使（右1）至Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供芭樂樣品試吃。（台南市府提供）

