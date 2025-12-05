為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「怕樹撞人」？文山、信義區人行道護欄設內側 北市新工處回應了

    2025/12/05 15:57 記者甘孟霖／台北報導
    北市松高路人行道護欄設於內側公園處，遭民眾戲稱怕樹木出來撞人。（記者甘孟霖攝）

    北市松高路人行道護欄設於內側公園處，遭民眾戲稱怕樹木出來撞人。（記者甘孟霖攝）

    促進人本交通，台北市政府推動增設實體人行道，並搭配護欄做為人車區隔，不過部分路段的護欄卻裝設於人行道內側，引發民眾質疑「難道怕樹出來撞人」？工務局新建工程處表示，因設置人行道後，與後方綠帶易有高低差，為避免行人行走時有跌落風險才設置護欄。

    有民眾於臉書社團「反攻大路」貼文指出，文山區富山路出現實體人行道護欄裝在內側，質疑為何採購了欄杆，卻裝在沒有用的那一側？另有民眾貼出信義區松高路1處人行道，同樣將護欄裝在內側公園邊，戲稱市府是怕樹木跑出來撞行人。

    北市新工處說明，富山路原已繪設標線型人行道，為提供行人更友善通行環境，今年規劃案址將標線型人行道實體化，但富山路下方有箱涵造成無法施作，因此先更新整平鋪面；另內側原設有仿竹欄杆區隔相連之鄰地，因老舊破損甚至鋼筋裸露，於本次一併更換。考量案址為8米雙向通行道路，且為該區域唯一通行路徑且人車潮皆眾多，內外側同時設置欄杆對整體用路人感官上較為壓迫，並希望能保障行人安全警示車輛，因此先以外側設置導桿方式警示車輛慢行，以提供民眾行走上較為安全環境。

    針對松高路新設人行道工程，新工處指出，因設置人行道後與後方綠帶易有高低差，為避免行人行走時有跌落風險，與鄰地交界處設置護欄以維行人通行安全。

