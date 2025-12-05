一支基樁能承重6000噸以上 淡江大橋主橋塔插了58支

淡江大橋主橋塔是最顯著的特徵，它由58支直徑2.5m、長度65m/全套管基樁支撐起來，每支能承重6千公噸以上。（公路局提供）

淡江大橋即將在明年5月12日通車，由交通部公路局負責建造。公路局近期陸續公布淡江大橋建造秘辛和科普知識。淡江大橋最顯眼的是主橋塔，其基樁要讓主橋塔穩固站立在淡水河口，一支基樁能承重6000公噸以上，淡江大橋主橋塔就插了58支基樁。

公路局指出，施作「全套管基樁」是撐起高211公尺主橋塔的深基礎，由於岩盤深度位於河床以下31.5到65公尺，須將58支直徑2.5公尺、長度65公尺的全套管基樁打入岩盤穿越回填層、沖積層、卵礫石層，直到大南灣岩層，才能讓主橋塔穩固站立在淡水河口。

什麼是全套管基樁？公路局表示，透過鋼套管搭配搖管機及鯊魚頭以「邊搖邊挖」方式穿入地層，緊接著放入鋼筋籠、澆置混凝土，最後再將鋼套管抽出。

公路局指出，這工程作法有三大優點，包括防止河床坍塌、阻絕泥水入侵並確保樁體品質、精準控制樁體垂直度。

要如何讓基樁施作更穩定更安全？公路局表示，淡江大橋的基樁直徑達2.5尺，是全台最大尺寸，搖管機在打設鋼套管時扭力非常大，施工單位引進全台僅有3部的大能量搖管機，同時必須要有足夠反力支撐，因此在圍堰內以「回填土方並構築RC版」方式建構穩固的施工環境、提升地面承載力，機具操作更穩定，大幅提升整體施作安全性。

至於確認基樁能撐起主橋塔？公路局指出，施工單位採用最先進的「O-Cell自體平衡試樁」技術，在基樁內預埋O-Cell千斤頂施加設計承載力，透過頂層摩擦力與底層反力相互平衡量測樁體相對位移，確保每支基樁載重能力6000噸以上，成為主橋塔最穩定、最可靠的核心支撐。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水和八里的聯外道路。

