    生活

    黑豬農抗議禁用廚餘養豬 決議停收廚餘至12月底

    2025/12/05 15:35 記者翁聿煌／新北報導
    新北市養豬協會邀集全國黑豬農，決定停收廚餘到12月底以示抗議。（記者翁聿煌攝）

    新北市養豬協會邀集全國黑豬農，決定停收廚餘到12月底以示抗議。（記者翁聿煌攝）

    農業部因為月前的非洲豬瘟傳染事件，規劃一年後禁用廚餘養豬，導致用廚餘養黑豬的豬農群情激憤，新北市養豬協會5日邀集全國兩百多場黑豬農開會研議如何因應，新北市養豬協會理事長黃靖文說，黑豬改吃飼料不僅成本過高，風味也會改變，政府的做法等於是要滅絕台灣黑豬，由於許多豬農自身在兼收廚餘餵豬，決議大家從現在到月底停收廚餘，看政府怎麼解決廚餘問題。

    黃靖文指出，受到非洲豬瘟事件影響，政府原本要求大家禁收廚餘到6日，但最新的政策又要延至明年元月1日，而且還打算在1年後禁用廚餘養豬，對全國佔比約8％的黑豬農造成嚴重影響。

    黃靖文說，以他自身的養1千頭豬的養豬場為例，為符合政府要求，已經投資上百萬元在廚餘蒸煮設備上，而且願意配合中央政策，陸續加裝溫度監控設備和運送廚餘的GPS，如果政策最後仍決定要禁用廚餘養豬，大家無法接受。

    黃靖文說，飼養黑豬到上市約要1年時間，每隻豬天要吃25要30公斤的食料，如果用飼料養黑豬的成本起碼要增加10倍以上，政府不應該因為台中的白豬養豬場吃生廚餘導致非洲豬瘟傳染，因為一顆老鼠壞了整鍋粥，對遵守法令使用高溫蒸煮廚餘的黑豬養豬農並不公平。

    桃園養豬協會理事長林承德說，如果1年後不能再用廚餘養豬，那養豬業者何必做的要死，還要幫政府收廚餘，他建議大家下週開始就把廚餘全部交給環境來處理，「乾脆直接轉型算了」。

    屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源建議，希望政府禁廚餘，不要禁禽類的下腳料，黑豬農還可搭配植物性廢渣給豬吃，不然黑豬農根本無法生存。

    黑豬農群情激憤決議停收廚餘至12月底。（記者翁聿煌攝）

    黑豬農群情激憤決議停收廚餘至12月底。（記者翁聿煌攝）

