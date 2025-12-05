府中遊龍陸橋殘餘結構改遮陽 新北議員：勿把問題殘體包裝成街道家具

新北市板橋區府中捷運站前陸橋「府中遊龍」已被拆除，市府保留部分結構活化為遮陽設施，劉美芳表示這無美學價值也釀衛生疑慮，應儘速徹底拆除。（劉美芳提供）

新北市板橋區府中捷運站前陸橋「府中遊龍」已被拆除，市府保留部分結構活化為遮陽設施，預計12月中旬完工。市議員劉美芳今（5）日表示，現場的橋墩殘體積灰且外觀突兀，橋墩處更是經常被人丟煙蒂、垃圾，釀成衛生疑慮外也沒有美學價值，不合時宜的設施應淘汰、加速拆除，不要把問題殘體包裝成「街道家具」。養護工程處長鄭立輝說，地方建議將納入參考、持續與地方溝通。

劉美芳指出，養工處欲保留部分橋體設計為遮陽設施，並將原陸橋墩柱改作涼亭立柱，搭配帆布棚架、植栽及街景整理，但現場其實已經累積大量灰塵，草皮區留存的3處橋墩也常被人丟煙蒂、垃圾，讓環保志工疲於維護，且缺乏時代背景與歷史價值，殘存橋體外觀突兀、沒有美學價值可言，地方長輩行經時也直言反映「這個柱子放在這邊很醜，應該要拆掉」，市府不應把問題殘體包裝成街道家具，應儘速拆除，還給大眾清爽的市容。

請繼續往下閱讀...

挹秀里長張麗華表示，橋墩粗大、毫無美感，反而產生壓迫感，若再加上棚架恐形成半封閉空間，未來可能吸引遊民等聚集，進而衍生治安疑慮。

鄭立輝回應，往年民眾過馬路時，會在天橋下躲太陽，天橋拆除過程也有民眾建議利用剩餘結構改造成遮陽、避雨棚架，因此才評估決定保留最接近行穿線路口位置的橋墩並進行改造，但受限於天橋原有結構形式，無法大幅調整外觀，有關地方建議，養工處會納入評估並持續與地方溝通。

新北市板橋區府中捷運站前陸橋「府中遊龍」已被拆除，市府保留部分結構活化為遮陽設施，劉美芳表示這無美學價值也釀衛生疑慮，應儘速徹底拆除。（劉美芳提供）

新北市板橋區府中捷運站前陸橋「府中遊龍」已被拆除，市府保留部分結構活化為遮陽設施，劉美芳表示這無美學價值也釀衛生疑慮，應儘速徹底拆除。（劉美芳提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法