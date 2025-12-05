為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    恆春古城150歲「回春」！ 南門光雕秀美翻夜空

    2025/12/05 15:15 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春古城150歲「回春」！南門光雕秀美翻夜空。（記者蔡宗憲攝）

    恆春古城150歲「回春」！南門光雕秀美翻夜空。（記者蔡宗憲攝）

    恆春古城建城150週年，適逢恆春文化中心劇場館6日盛大開幕，屏東縣政府特別打造「恆春夜未眠」光雕展演，近日連夜在南門進行試燈彩排。古樸的城牆瞬間化身為巨型畫布，瑰麗光影搭配磅礡音樂，讓路過民眾與在地居民直呼「美翻了！」、「古城變得超夢幻」，紛紛拿起手機搶拍這難得的夜景，未演先轟動。

    這次光雕秀以「恆春夜未眠，一百五十夢」為主題，將南門變身為時光舞台。透過「合奏」、「蘭花」、「月琴」、「原民意象」、「落山風」及「城牆」等六大篇章，結合恆春半島民謠、原住民古謠與交響樂，交織出震撼的《山海樂章》。光影隨著音樂節奏流動，細膩刻畫出恆春半島獨有的山海氣韻與百年風華，打造出極具在地情感的沉浸式體驗。

    文化處指出，迎接劇場館啟用，活動不僅有光雕秀，更邀請金曲歌手戴曉君、牡丹Puljimu部落古謠隊、高士古謠隊及在地民謠團體「你太白了去曬黑」等共同演出，展現半島文化的多元生命力。南門光雕展演將於開幕週六、日晚間6時至10時登場，一次展演30分鐘，不少鄉親也期盼這處新亮點能成為常態展演，邀請遊客一同見證古城越夜越美麗的璀璨時刻。

    恆春古城150歲「回春」！南門光雕秀美翻夜空。（記者蔡宗憲攝）

    恆春古城150歲「回春」！南門光雕秀美翻夜空。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播