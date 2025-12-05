青銀世代攜手創作「樂山樂水」 嘉義仁義潭打卡新亮點

仁義潭水庫步道入口處高約3公尺、寬4公尺大型陶藝作品「樂山樂水」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣文化基金會與自來水公司第五區管理處合作，邀請陶藝大師李俊蘭指導番路鄉內甕國小及內甕社區青銀世代，花了半年的時間，攜手創作高約3公尺、寬4公尺大型陶藝作品「樂山樂水」，今天中午在仁義潭水庫步道口由縣長翁章梁、水公司副總經理武經文等人共同主持揭幕，為嘉義最重要的水資源暨觀光勝地增添最美地景藝術。

兼基金會董事長的翁章梁表示，基金會推動陶藝下鄉已進入第7個年頭，在許多地方留下由陶藝家帶領社區老少共同創作的作品，相當有意義。這次更與國營事業合作，在水資源重地打造大型公共藝術，不僅是最美好的地標，也見證這個嘉義人、遊客經常來訪的景點蛻變。

請繼續往下閱讀...

文化基金會執行長陳尚雍指出，這次作品命名為「樂山樂水」，以水資源與嘉義縣山的意向為主題設計，包括柿子、茶葉、咖啡、番茄、稻米、香蕉及哈密瓜農產品入列。

李俊蘭說，這個大型陶藝雕塑立體作品內含水資源概念、大阿里山的形象及農特產蔬菜水果，並利用水庫淤泥作出栩栩如繪的咖啡豆。值得一提的是，內甕國小全校學生共襄盛舉，社區則是平均年齡最高的一次，90歲以上就有3位，最高齡98歲的張陳月女更是全程參與。

內甕國小校長陳弘輝楊紹安強調，內甕去年轉型成KIST實驗學校，透過這次藝術下鄉，剛好小朋友的作品也可以放在社區一個代表性的景點，非常符合學校KIST文化力的要求。

學生王怡文開心表示，在這個課程上可以做任何你喜歡的東西，最後放進去燒窯上釉後，變成很好看的作品，是很難得的經驗。

嘉義縣內甕國小全校學生參與大型陶藝作品「樂山樂水」創作。（記者蔡宗勳攝）

陶藝大師李俊蘭攜手內甕國小及內甕社區青銀世代創作的陶藝作品。（記者蔡宗勳攝）

用仁義潭水庫淤泥作成的咖啡豆栩栩如繪。（記者蔡宗勳攝）

大型陶藝作品「樂山樂水」融入在地特產柿子元素。（記者蔡宗勳攝）

陶藝作品「樂山樂水」彰顯番路鄉高山茶。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法