為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Threads才排第五！小紅書被禁 台灣人最愛社群平台排名出爐

    2025/12/05 15:45 即時新聞／綜合報導
    在高度數位化的時代趨勢下，社群平台的普及與黏著度已成為觀察台灣社會行為的重要指標。（路透）

    在高度數位化的時代趨勢下，社群平台的普及與黏著度已成為觀察台灣社會行為的重要指標。（路透）

    在高度數位化的時代趨勢下，社群平台的普及與黏著度已成為觀察台灣社會行為的重要指標。資策會產業情報研究所（MIC）昨（4）日發布台灣社群通訊行為調查，結果顯示，台灣最愛用的社群平台，前三名依序為YouTube、Facebook、Instagram，第四、第五名則分別為Dcard與Threads。

    MIC昨日發布調查結果指出，社群平台使用度第一名的YouTube使用率高達73%，其次為Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）與PTT（17.1%）等平台也有近兩成社群用戶常用。

    使用平台的前五名原因，則為「觀看娛樂內容（52.4%）、親友關注交流（44.8%）、獲取新聞資訊（33.9%）、獲取消費資訊（23.8%）、獲取理財資訊（23.3%）」。調查顯示，24.2%用戶表示會因為未查看社群，擔心錯過重要資訊而感到焦慮，個別年齡層以18到24歲（34.9%）會感到焦慮的比例最高，其次為25至34歲（32.9%）。

    不過，不同年齡層表現也有所不同。MIC指出，18到24歲社群用戶在Instagram（78%）、Dcard（45.9%）與Threads（44%）的常用比例高於所有年齡層，次高為25至34歲，其常用者的比重分別為Instagram（59.3%）、Dcard（30.9%）與Threads（28.4%）。

    針對PTT，35至44歲（27.8%）常用者的比重高於所有年齡層，其次為25至34歲（24.5%）。關於兩大主流社群平台YouTube、Facebook，分別以55至65歲（79.9%）、45至54歲（79.4%）常用者的比重最高，其中Facebook以35歲為常用比例的分水嶺，18至34歲約六成、35至65歲以上逾七成；而YouTube在18至24歲族群仍有高達70.6%常用。

    MIC說明，本次調查期間於2024年Q4，採網路調查，通訊軟體有效樣本數1068份，社群平台有效樣本數為1091份，在95%信賴區間下，抽樣誤差±3.0%

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播