Threads才排第五！小紅書被禁 台灣人最愛社群平台排名出爐

在高度數位化的時代趨勢下，社群平台的普及與黏著度已成為觀察台灣社會行為的重要指標。資策會產業情報研究所（MIC）昨（4）日發布台灣社群通訊行為調查，結果顯示，台灣最愛用的社群平台，前三名依序為YouTube、Facebook、Instagram，第四、第五名則分別為Dcard與Threads。

MIC昨日發布調查結果指出，社群平台使用度第一名的YouTube使用率高達73%，其次為Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）與PTT（17.1%）等平台也有近兩成社群用戶常用。

使用平台的前五名原因，則為「觀看娛樂內容（52.4%）、親友關注交流（44.8%）、獲取新聞資訊（33.9%）、獲取消費資訊（23.8%）、獲取理財資訊（23.3%）」。調查顯示，24.2%用戶表示會因為未查看社群，擔心錯過重要資訊而感到焦慮，個別年齡層以18到24歲（34.9%）會感到焦慮的比例最高，其次為25至34歲（32.9%）。

不過，不同年齡層表現也有所不同。MIC指出，18到24歲社群用戶在Instagram（78%）、Dcard（45.9%）與Threads（44%）的常用比例高於所有年齡層，次高為25至34歲，其常用者的比重分別為Instagram（59.3%）、Dcard（30.9%）與Threads（28.4%）。

針對PTT，35至44歲（27.8%）常用者的比重高於所有年齡層，其次為25至34歲（24.5%）。關於兩大主流社群平台YouTube、Facebook，分別以55至65歲（79.9%）、45至54歲（79.4%）常用者的比重最高，其中Facebook以35歲為常用比例的分水嶺，18至34歲約六成、35至65歲以上逾七成；而YouTube在18至24歲族群仍有高達70.6%常用。

MIC說明，本次調查期間於2024年Q4，採網路調查，通訊軟體有效樣本數1068份，社群平台有效樣本數為1091份，在95%信賴區間下，抽樣誤差±3.0%

