忍無可忍！鹿港黑水虻廠飄臭酸味 上百居民抗議「還我開窗權！」

上百位鹿港洋厝居民工廠外拉布條、持看板抗議，高喊「拒絕惡臭」、「搬離洋厝」口號。（記者張聰秋攝）

彰化縣鹿港鎮羽田公司以黑水虻處理廚餘引發的異味問題惹民怨，縣議員藍駿宇今年10月底在議會質詢，點名羽田長期排放異味，嚴重影響周遭住戶的日常生活，要求縣府加強稽查、督促業者改善，結果問題依然存在，居民仍抱怨臭味揮之不去，甚至都得緊閉門窗，生活品質大受影響。

今天上午，縣議員楊妙月、藍駿宇與鹿港鎮長許志宏等人，再度陪同上百名居民到場抗議，不少人手舉布條、口罩戴得緊緊的，高喊「拒絕惡臭、搬離洋厝」、「還我開窗權！」、「我要乾淨空氣！」口號，抗議民眾無奈表示，黑水虻處理廚餘不是不能做，但味道濃到像腐壞酸味混著油耗味，連在家吃飯都覺得反胃，每天與臭酸味為伍，真的受不了。

藍駿宇指出，地方民眾不是第一次反映了，業者收全國廚餘回鹿港，長期承諾改善卻未見成效，「要改善早就改善」，他要求縣府用最大公權力要求停止生產，還給洋厝居民正常的生活品質。

楊妙月也說，居民忍耐很久了，今年7月18日曾召開協調會，業者承諾半年改善，但至今仍惡臭，當時協調時，居民提出若未改善，明年1月18日公司應搬離洋厝，大家需要想開窗就開窗，有品質的生活。

過程中，業者一度否認臭味，引發民眾不滿，現場氣氛緊張，業者表明持續改善中，但需要時間，也研議將廚餘移至他處處理。

環保局對此表示，從去年12月起至今，已派員到羽田公司進行超過20次稽查與輔導，針對違法部分依《空氣污染防制法》及《廢棄物清理法》開出罰單，累積裁處金額105萬元，也在今年5月16日、8月28日及9月12日三度針對周界異味進行檢測，結果皆符合現行法規標準。不過，法規達標不代表民眾就聞不到味道，實際感受仍可能受風向、氣候、作業狀況等影響，已再次要求業者加強密閉作業、提升異味收集效率、強化除臭設備，今後持續不定期稽查，一旦再發現違規一定依法從重處分。

縣議員藍駿宇（左2）、楊妙月（右3）及鹿港鎮長許志宏等人，帶領居民前往廠外拉布條，抗議工廠製程產生臭酸味問題未解，嚴重影響當地居民生活品質。（記者張聰秋攝）

