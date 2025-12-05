為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    神岡新庄子、后里風鼓崎、潭子聚興休憩景點 獲挹注經費施工

    2025/12/05 15:02 記者張軒哲／台中報導
    新庄子段休憩園道環境優美。（記者張軒哲攝）

    新庄子段休憩園道環境優美。（記者張軒哲攝）

    台中市近年推動農村休憩空間，立委楊瓊瓔今日指出，力爭中央挹注神岡區新庄子段休憩園道、后里區風鼓崎步道及潭子區聚興社區後續工程經費，農業部農村發展及水土保持署允諾全力支持，並重申風鼓崎二期工程鄰近紫斑蝶遷徙廊道，施工階段務必依循「縮小與減輕擾動、生態補償」原則，多位市議員與里長齊聲表達地方期盼，盼中央早日核定計畫。

    台中市政府觀光旅遊局提出神岡區新庄子段休憩園道第一期工程，主秘廖偉志指出，串聯文化裝置藝術、休憩廊道與導覽解說系統，總經費約980萬元；第二期工程則規畫挑水古道、古井區與軍事倉儲空間的環境營造，並搭配觀景平台鋼構階梯銜接古道系統，經費預估1600萬元。

    后里區風鼓崎第一期工程400萬元，已完成160公尺步道，廖偉志說明，風鼓崎二期預算達3000萬元，將接續施作400公尺景觀步道、誘蝶植栽與眺景平台，預計明年3月前完成規畫設計，下半年發包施作。后里區公所區長賴同一表示，風鼓崎步道擁有絕佳視野，盼能成為山線新景點。

    聚興社區休憩場域位於潭子區公所後方，潭子區長劉汶軒指出，環境改善第一期工程1000萬元已完成綠帶園道、休憩設施、入口意象等，現正進行第二期工程，納入森林生態步道、生態蓄水池等，總經費1100萬元全由農業部農村發展及水土保持署補助，預計明年1月13日完工，第三期工程將延續擴充，包括人行步道串聯、景觀照明、植栽優化等，預估經費1100萬元。

    聚興社區休憩場域位於潭子區公所後方，現正進行第二期工程，預計明年1月13日完工。（記者張軒哲攝）

    聚興社區休憩場域位於潭子區公所後方，現正進行第二期工程，預計明年1月13日完工。（記者張軒哲攝）

