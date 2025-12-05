為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投爆惡意龜速「釣魚」檢舉 有人連收5罰單痛批無良

    2025/12/05 14:29 記者劉濱銓／南投報導
    南投水里、魚池鄉近期有魔人刻意龜速行車「釣魚」檢舉，導致有人苦吞4、5張罰單。（民眾提供）

    南投水里、魚池鄉近期有魔人刻意龜速行車「釣魚」檢舉，導致有人苦吞4、5張罰單。（民眾提供）

    南投水里鄉、魚池鄉近期爆發1、20起交通違規檢舉案，民眾指控開車往來兩地遇上魔人惡意檢舉，起初前車會刻意慢行，再靠邊禮讓，待後車超越就會檢舉沒打方向燈或跨越雙黃線，類似設陷阱「釣魚」檢舉頻傳，有人連收5張罰單，痛批惡劣、沒良心。

    民眾表示，這幾個月來，水里往來魚池的縣道131線，以及前往信義鄉的台21線，頻傳行車遇到龜速「釣魚」檢舉，由於鄉下路幅小，沿線多為雙黃線禁止超車，檢舉魔人就趁上、下班尖峰時段，刻意緩慢行駛，逼得後車緊張不已，接著再打方向燈靠邊，製造禮讓的假象，待後車超車離開，就會檢舉沒打方向燈超車或違規跨越雙黃線。

    近期已有多人受害，甚至有人一連收到4、5張罰單，大家痛批惡意檢舉非常可惡，甚至利用趕上班的通勤尖峰，「趁人之危」龜速「釣魚」檢舉，直言良心何在？

    轄區集集警方表示，員警受理民眾檢舉，在收到檢舉案後認定有違規事實，才會依法開單裁處，由於一般道路並不像國道有最低速限規定，以致遇到龜速車也難以裁罰，呼籲民眾超車應打方向燈，行車也切勿跨越雙黃線。

